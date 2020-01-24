本周FOCUS．採訪手記：停課自學 「保住」數學

早前跟中華基督教會基華小學陳章華校長見面時，也討論過這個話題。他認為，家長太緊張、完全不給孩子一點喘息空間，做法固然不可取；但完全放手，任由小朋友「自主學習」，同樣不理想。

陳校長育有一名念小二的女兒，他不諱言也要陪「太子女」讀書，「就算我坐在她身邊一起看功課影片，她也不容易聚焦，經常『遊魂』。因此所謂的『自主學習』，其實某程度上也要家長參與，包括檢視孩子有沒有認真去學、學到多少」。但他也明白雙職家長的難處，實在沒時間再兼任教師一職。而且疫情之中煩惱事太多，也沒氣力再跟孩子在功課上糾纏，如是這樣的話，陳校長提議家長集中管好一科——數學！

數學基本功不穩固 日後難追上

「小學最重要的4科是中、英、數、常。老實說，常識科就是今年學不好，也不會影響明年，因為每年所學的都獨立無關聯；至於兩科語文，想提升中英文能力，從來都不是靠熟讀出版社的課本，而是透過不斷閱讀、長時間浸淫出來，所以儘管孩子在功課上有甩漏，也不用太擔心；唯獨數學科的知識是環環相扣、層層推進的，如果基本概念不穩固，就很難學上去。」

陳校長笑指，自己便是活生生例子，「我小五時，沒好好上數學課，以致後來升班，數學科的成績都一直追不上」。因此，他語重心長奉勸家長們，在停課期間，也一定要幫子女「保住」數學科啊！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第291期]