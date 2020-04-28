疫情下很多人都騰出時間與大自然接觸，有時看到一些特別的植物和昆蟲，卻不知道是什麼，怎麼辦？自然觀察App「iNaturalist」便是一個協助大家鑑別身邊動植物的程式，由加州科學院及國家地理學會合作，當中更有不少動植物學的專家參與其中，玩法有點像Instagram，只要建立帳戶，便開設了相簿「我的觀察紀錄」，在發現有趣生物時可以應用程式拍照，除了作為自己的紀錄，內置的圖像辨識技術亦可以協助辨認品種。

此外，玩家也可以觀看別人所拍的照片及得悉拍照位置，隨時知道你家附近有什麼有趣動植物出現。

■iNaturalist

支援：iOS 9.3 或以上版本、Android 6.0或以上版本

價錢：免費

下載：Google Play或App Store搜尋「iNaturalist」

AR探索 從門鎖到太空

早前大小朋友都喜歡透過手機和平板電腦大玩Google的「動物AR」預覽功能，在現實場景中「召喚」出3D動物，非常有趣。而AR App「JigSpace」就是一個類似「動物AR」的遊戲，不過涉獵的題材就更為廣泛，包括科學、機械、生活、天文及歷史知識等，像一本活動的百科全書。

這個iPhone或iPad專用App用法簡單，連結上網後，再選取有興趣的題目，如點選「門鎖的運作」，便可以看到一條鎖匙和門鎖的3D影像，App會利用裝置的鏡頭指導玩家將畫面移動至最佳位置「開鎖」，這時你可以隨時將圖放大、縮小或扭轉角度，窺探門鎖內的結構。而畫面的下方更有細緻的文字描述，以及一個錄像按鈕，方便玩家錄下影像與朋友分享。除了門鎖這類生活小百科，還有很多小朋友都喜歡的太空題目，可以身歷其境般走訪太陽系，或者把「地球」帶到客廳之中探索地殼內部結構（圖b），寓學習於娛樂。

■JigSpace

支援：iOS 11.0或以上版本

價錢：免費

下載：App Store搜尋「JigSpace」

[Happy PaMa 教得樂 第291期]