水族館直播 賞魚兒暢泳

位於美國馬里蘭州巴蒂摩爾的國家水族館（National Aquarium in Baltimore），向來是遊客勝地，雖然目前暫時閉館，但每日通過實時直播，小朋友安坐家中，也可在館內游走，感受黑鰭鯊、水母和各種色彩鮮艷的魚類在身邊暢泳穿梭，別有一番樂趣。另外，網站還有專為小朋友而設的小遊戲，包括免費下載的填色紙和手工教學，好玩又學到更多海洋知識。

網址︰www.aqua.org

一探藪貓、犰狳蜥生活百態

位於俄亥俄州的辛辛那提動物和植物園（Cincinnati Zoo & Botanical Garden）的管理員，每日在指定時間都會於「Home Safari」內出現，以facebook現場直擊動物園內其中一種動物的生活百態，包括藪貓、南非犰狳蜥、土豚等，園館還貼心地為小朋友設計延伸活動，例如繪畫、小手作，好讓小豆丁邊玩邊加深對該動物的認識。不過，因時差關係，建議大家還是在官網內重溫片段比較好。

網址︰bit.ly/34ZzUUS

線上游走動物園

在佛羅里達州的佛羅里達中央動物園和植物園（Central Florida Zoo & Botanical Gardens）亦有推出「The Zoo to You」線上參觀活動，每日在facebook專頁，也有專員帶領我們游走動物園，了解不同種類的動物，例如樹懶、黑熊、長頸鹿的生活習性。小朋友，不要錯過近距離親親動物的好機會啊！

網址︰bit.ly/2VSu7fP

[Happy PaMa 教得樂 第291期]