剛過去的復活節假期，大小朋友都無法像以往般去戲院觀看最新出爐的影片，真叫人失望。幸好，有一部全新、原本打算今個復活節檔期在美國上映的動畫電影——《天路歷程》（The Pilgrim's Progress），因疫情原因，現在供免費線上看！

《天路歷程》改編自同名的英國經典名著，是清教徒牧師約翰．班揚（John Bunyan）於在獄中所寫，並於1678年出版，至今已被翻譯成200多種語言，據知多年前英女王伊利沙伯二世在一次全國廣播中，也曾經朗誦過此書的部分內容，足見來頭不少。

電影講述一個名叫「基督徒」（Christian）的人，從家鄉「毁滅之城」前往「天國之城」的一趟奇特旅程。雖然是一部福音電影，但撇除宗教元素，也是一部老少咸宜、充滿正能量的好戲，值得一看。影片可選擇以不同語言觀看，但不設粵語，香港孩子可選英語或普通話。

網址︰watchpilgrims.com

60分鐘 重溫馬戲團精華

除了電影，不少孩子都喜歡看馬戲。受新冠病毒疫情影響而需要暫停所有演出的太陽馬戲團（Cirque du Soleil），便把過往多個精彩演出，剪輯成多齣60分鐘的影片，上載到YouTube，供大家免費觀賞。世界知名的太陽馬戲團，最擅長把馬戲和音樂、戲劇、高科技等元素融合，並以一個完整故事展現於觀眾面前。藝人除傳統馬戲特技表演者外，還包括柔體表演者、魔術師、小丑、空中飛人等，肯定能為小人兒帶來耳目一新的震撼感覺。

網址︰bit.ly/2RTqBk5、bit.ly/2VJ4sWF、bit.ly/3biD1tv

[Happy PaMa 教得樂 第291期]