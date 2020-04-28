曾小強輸在起點贏在終點 越野跑好手 憑努力出頭

「我的人生，都是山跑帶給我的。越野跑帶給我太多美好的事物！朋友、成功、信心、勇氣……」曾小強（Stone）說。這算不上是他的格言，但話語間流露着他對山跑的感恩和快樂。他愛上山跑，初時是為了挑戰自己，後來是享受山林的優美風景和山中縱跑的自由自在。若把他山跑的里程換成生命中的人生關口，他相信的「努力可出頭」道理，仍是一脈相承。

17歲來港 語言不通學校拒收

「我父母好tough，生活無論多艱難，他們都說只要肯努力就可以出頭。」他比妹妹大3歲，至今尤記得母親生完妹妹第二天就落田。那時一家在廣東梅縣農村生活，爺爺一直在香港，父親也是香港人，但當年因為香港難搵食，父親返回鄉下生活，Stone和妹妹均在梅縣出世，至他17歲時，一家四口才移居香港。

曾小強來港時不懂廣東話、英文，他說：「鄉下仔，普通話也不太好！無學校收我讀中三。」今天他是享負盛名的越野跑手——2017年UTMR冠軍、2007年樂施會毅行者100公里冠軍、2008年戈壁沙漠馬拉松亞軍，其他包括曾奪得Ultra-Trail World Tour年終世界排名第8、東北縱走越野馬拉松男子個人挑戰組5屆冠軍等……擁有這麼多銜頭，他卻說：「我不覺得自己特別勁，因外國真是太多太多叻人了！我也失意過，我也放棄過。」

初次見曾小強，看他步履輕盈，跳脫如彈彈跳的跳跳虎（英國兒童文學《小熊維尼》的主角之一），令記者想起小時候聽《水滸傳》故事的飛毛腿，以及古代擅於跑山的「步遞」（驛站內步行傳遞的役夫）。問Stone怎麼跑山那麼棒？他笑說：「可能是我自細在鄉下長大，天天通山跑，又要幫阿媽耕田，來香港後什麼運動也難不到我。」但來港後他家窮，學校要花錢的運動如划艇等都玩不到，就選不用花錢的跑步。

任電單車救護 前輩啟發跑馬拉松

他的人生故事很豐富，卻不知從哪裏說起。Stone現時40出頭，25歲開始參加山跑比賽，他同時是資深電單車救護員，20年來見盡人間生死。不說不知，香港是第一個發展電單車救護員的地區，電單車容易在路上穿梭，第一時間趕抵現場，為傷者作急救和穩定情况。「我們在前線，見到的太多了。很多很深刻，例如巴士大車禍，又例如遇過意外死亡的人，原來他一個月後就退休，是個警察。」像做戲的劇情，都發生在他眼前。

他能夠發揮飛毛腿本色，說來也要多謝他的一些救護員大叔同事。「那時我的同事叫我一起去玩馬拉松比賽，我就去了，我這麼後生，難道跑不過他們？」怎料他卻慘情地跑回來，抽筋、腳軟、餓到在地上撿半根香蕉吃，快到灣仔終點，扶着欄杆舉步維艱地到達。「但我的同事當時40幾歲，都跑得快跑得叻，我決定要好好練習，努力去跑，不輸給他們。」

山跑靠的是努力，他來港後衝破重重新移民阻礙，也是因為相信努力可出頭。「17歲來到香港，我本應讀中四，但我只識講客家話，沒一間學校肯收我，爸爸迫於無奈找了一家私校，讓我重讀中三，我記得要交2000元學費，但阿爸是維修機器及電視技工，一個月才掙約6000元，還要交3000元租。屋企窮，我就去麥當勞做part time，也是那時開始我由怕醜仔變得懂與人交往，也學識廣東話和英文。」新移民是否都住劏房？很多伙人擠在一起煮飯？「不是啦！我們住元朗村屋，算不錯，媽媽又很疼我們，生活愈來愈開心。我由不喜歡香港，慢慢開始喜歡這城市。」第二年，他考到政府學校升讀中四，免交學費，但是一家英文中學：「就連數學也用英文教，西史真是勁難啊！記得那時我本英文字典也翻到爛，但當時我們又沒什麼情緒問題，一直記住爸爸的話：『只要肯努力就可出頭。』」

世界賽受傷 失意過後放慢腳步

在山跑的路上，除了努力外，他還學懂了退一步海闊天空。2009年他在山跑賽獲得不少獎項後，正準備再戰 UTMB（環勃朗峰，170公里），那是世界有名的越野跑賽，由法國起步，從法國與意大利的邊界跑到意大利與瑞士之間，再返回法國。「我的夢想是站上這個頒獎台，我希望跑到世界頭10名，站在這台上為香港爭光。為了夢想，當時我很努力練習，賽事是8月尾舉行，我3月開始操到8月，香港夏天好熱，但我仍然由黃昏練至凌晨，第二天就上班。」他雄心壯志，太太亦到達環勃朗峰賽的check point為他打氣。「我跑到100公里時仍排名很好，但我多次踢到石頭，腳趾甲受傷，因為腳痛我跑姿歪了，影響盆骨，到120多公里的check point時，莫講話跑，我連行路都困難，想退出，我看到太太在check point等我，但中間太多人她未看到我，我不知怎樣面對她……」於是Stone就看着太太，拿起手機打了一個長途電話給她，說自己要退出了，太太回望看到他，二人相視流淚，他終走到太太跟前相擁而泣。

這次以後，他感到太失意，跟山跑的隊長說不想再比賽，想放棄，但只放棄了一個月，他的身體已按捺不住想繼續跑。他重新擁抱山跑，修讀運動課程，又發起「郊遊徑石屎化關注小組」，開創親子山野活動「越野童行」。

跑上香港山嶺，他發現如今跑山和之前的心態不同，以前他只看到競爭和成功，現在他卻發現人生可以從高處回落到一個舒服的空間。他說：「我現在一周只練跑兩三次，放慢了追求比賽的腳步，這反而令我可以欣賞這個城市的美麗，跑山時，我才可以躺在草上、石上，可以和朋友同行，可以欣賞身邊的事物，可以陪伴兩個兒子成長。我告訴自己，我要重新跑步，要找新路去看香港這城市。我愈來愈喜歡這個城市。」

■給香港的話

「我想引用差利卓別靈的話，成功的秘訣，就是必須相信自己！」

■Profile

曾小強（Stone）

香港越野跑好手，現職電單車救護員。2007年毅行者100公里冠軍、東北縱走越野馬拉松男子個人挑戰組5屆冠軍、2008年戈壁沙漠250公里馬拉松亞軍、2017年UTMR（環羅薩峰）冠軍。曾於Ultra-Trail World Tour年終世界排名第8。在跑山時發現香港山野泥路愈來愈石屎化，5年前蒐集資料建議利用林中散石和枯木手工鋪徑方法，成為「郊遊徑石屎化關注小組」發起人，亦是親子山中遊樂及行山小組「越野童行」創辦人。一邊湊仔一邊跑步和返工，2013年完成英國Middlesex University London Fitness and Exercise 理學士。

文：朱一心

編輯：林曉慧

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