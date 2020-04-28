融合潮流：鋪幼麵包糠 炸出吉列脆味

鎅幾刀攤平 受熱更平均

很得輝開業2年，以生炸雞髀（$32）著名，主力做外賣，以年輕客人居多，平日每日賣120隻以上。80後創辦人周兆輝本身愛吃，也是炸雞髀發燒友，品嘗城中不同的炸雞髀，覺得生炸比較好吃，肉質較嫩滑多汁，「而我心目中合格的炸雞髀要皮脆肉嫩，一撕開便漏肉汁，不乾身」。

很得輝於晚上6時開店，背後原因是日間時間，他和弟弟、員工等要準備即日及翌日的雞髀。先把每隻約240至260克的雞髀解凍，在髀後鎅4至5刀，攤平，插入竹籤定形，「雞髀肉厚，如此處理受熱時會較平均，更快熟」，然後用鹽、砂糖、紹興酒和薑汁等調味料醃一晚。有別於舊式快餐店，他把前一晚醃好的雞髀上炸粉後，再撲上幼麵包糠，融入日式吉列做法，「這是我入行前一位從事飲食業的朋友教我的，這樣做可使雞髀更脆口」。客人下單後，才把雞髀放進炸爐炸約8分鐘，炸好後隔油約1分鐘便完成。雞髀炸至金黃色，皮脆口而不油膩，肉汁多，口感嫩滑，的確做到阿輝的目標——皮脆肉嫩。

■Info

很得輝

營業時間：周二至日（晚上6:00至凌晨2:00）

地址：屯門仁愛堂街46號 金滿閣地下C2號舖

查詢：9194 8386