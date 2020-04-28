黃竹坑輕量級行山吹海風

Johnny自中學時代接觸行山活動，後來進修山藝課程，成為「獲推薦地質公園導賞員」（Recommended Geopark Guide, R2G），至今山齡逾20載。數年前他以筆名「戴緻賢」出版行山書，細數香港山路。

5公里短線遊 小朋友也能應付

Johnny行盡本港各區山徑，深信行山不一定要走入深山中，只要用心發掘，不難在各區找出一些特色山徑。正如今次他推介的短途路線，全程約5公里，中途有不少打卡位，亦沒有分岔路，減少迷路風險。全程簡單輕鬆，不止新手，連小朋友也足以應付。他建議到疫情緩和時，家長可帶子女行這段路，齊齊享受大自然。

看盡碧波綠林 遠眺海洋公園

一行人在港鐵黃竹坑站B出口集合，沿南朗山道前行，經過加拿大國際學校後，再多走約10分鐘便見到南朗山休憩花園路標，跟指示踏上梯級。Johnny指這段路雖然短，但已設有兩個涼亭，第1個較簡陋，沒什麼看頭。我們沿梯級繼續上斜，景色也愈來愈開揚，從右方已可看到海洋公園，最顯眼的是「動感快車」，Johnny笑言，雖然海洋公園暫時休館，但可在此高位「望梅止渴」。我們邊行邊說，約10多分鐘便到達第1個checkpoint南朗亭，這處可遠眺玉桂山及香港仔海峽，碧海綠林，當然少不免要一輪打卡。涼亭四周設有長櫈，地方寬敞及開揚，十分適合小休。

賞布廠灣 打卡勿走近崖邊

之後我們往上行，沒有了人工鋪砌的石屎路，開始踏進天然山路。行山初哥或以為石屎路較山路好行，但Johnny認為剛好相反，若行長程路線如5至6小時的路程，全走石屎路有可能增加腳傷風險。「因為石屎路的反作用力較大，易令雙腳勞累。但泥路沙路較軟身有吸震作用，相比起石屎路，走起來更舒適。」不過，他提醒泥路沙路每每多碎石，行走時要小心避免失平衡跌倒，如穿著保護度不足的鞋，更易受傷。

然而今次行這段山路寬闊，碎石不多，不算難行。約10分鐘後，見到一大片平坦岩石，到達第2個checkpoint觀景台。在這觀景台可欣賞布廠灣全貌，雖然海拔只約200米，但有種一望無際，居高臨下的感覺，因而成為打卡熱點，Johnny提醒大家要小心，切勿為了拍照而走得太近崖邊。

之後繼續向上行，不出10分鐘便到達第3個checkpoint直升機坪，它旁邊有個開揚位置，可俯瞰深水灣及熨波洲，在此迎着海風欣賞美景，感受大自然的療癒力量，掃走心中煩悶。之後原路返回分岔位，踏上樓梯，慢慢行上山頂。南朗山海拔284米，但山頂卻沒有特別景點，只得輔助發射站及標距柱，到此一遊後可原路落山，返回黃竹坑港鐵站。

同區易行路線 小玉桂山更輕鬆

順帶一提，Johnny指除了南朗山，黃竹坑亦有其他行山路線。「如想路線更輕鬆，可試試登上小玉桂山。」可於利南道跟隨玉桂山配水庫休憩處路標方向前進，小玉桂山只得約海拔143米，較玉桂山（196米）矮；加上路程短，路况良好，非常易行。沿途有玉桂山配水庫休憩處，內有小草地、緩跑徑及健身設施（編註：疫情關係設施暫停開放）；另有觀景台，可欣賞東博寮海峽；山頂亦有涼亭，可說地方雖小但五臟俱全。之後可原路或反方向落山，直達利東邨商場。

■行程

起點：黃竹坑站B出口（30分鐘）→【1】南朗亭（10分鐘）→【2】觀景台（10分鐘）→【3】直升機停機坪（5分鐘）→南朗山（45分鐘）→終點：黃竹坑站

全長：約5公里

需時：1小時 40分（不連拍照休息）

去程及回程交通：港鐵（黃竹坑站）

文：許朝茵

編輯：梁小玲

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