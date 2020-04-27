養生帖：握拳蹬腿 復康者增抵抗力防疫

劇烈運動不利增強抵抗力

中醫角度認為，預防感染除了服用預防湯水外，適當的柔和運動也有利加強抵抗力，但劇烈運動消耗較多的能量，反而不利增強抵抗力；當然，完全不運動，靜坐或靜臥家中，會導致抗病能力下降。推介幾個柔和運動，較適合年老體弱者。

以下3組運動雖然緩慢而運動量不大，但可保存人體的能量，又可幫助身體排濕排毒，增加血中的含氧量，提升對疾病的抵抗力，有利於防病及體弱者康復。

1. 握拳

動作要求：雙手緊握拳頭，然後鬆開，如此每10次為1組，早中晚分別做3組（各30次）。每次握拳時適當用力，毋須大力握拳，自然呼吸（較平日呼吸稍深，要柔和緩慢），全身處於放鬆狀態。

作用：促進上肢血液循環，加強心肺功能，具健腦作用，促進上肢的排濕排毒，幫助病弱的身體康復。

2. 蹬腿

動作要求：坐在牀邊或穩固椅子上。先左腳向前蹬，腳尖盡量向後，呈「7」字狀態，收回放下；然後右腳重複動作。各腳蹬6次為1組，早中晚各分別做3組。蹬腳時自然呼吸（較平日呼吸稍深，要柔和緩慢），全身處於放鬆狀態。

作用：促進下肢血液循環，幫助下肢排濕排毒，有助恢復體能。

3. 擴胸出掌

動作要求：坐下，雙手向後向外擴胸，此時配合吸氣；然後雙手手掌向前推出，手掌盡量與前臂呈垂直狀態，此時呼吸配合為呼氣（較平日呼吸稍深，要柔和緩慢）。動作需要全身處於放鬆狀態。反覆練習，每次約5至10分鐘，每天3次。

作用：可改善心肺功能，改善腎臟排毒及肝臟解毒，和放鬆胸背肌肉。

文：張群湘（香港大學專業進修學院中醫副教授）