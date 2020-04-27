特殊需要 「疫」境失支援 長期照顧者見招拆招

對於有特殊需要的家庭來說，留家防疫形如「困獸鬥」，照顧者壓力巨大，家庭衝突頻起。針對不同類別的家庭，社工提醒各有方法應對。

■智力障礙 自閉兒子 出街堅拒戴口罩

個案：一對年約70歲的夫婦，與一名年約40歲中度智障及自閉症的兒子同住。疫情來襲，兒子不能如常每天到日間活動中心接受訓練，夫婦2人須分擔照顧工作，一方留家照顧兒子，另一方外出買菜及搶購口罩，壓力巨大。因智力所限，兒子防疫意識較弱，外出時不願意戴口罩，令父母十分困擾。

用圖像講解作息流程

聖雅各福群會復康服務經理兼註冊社工黃倩蘊表示，智障人士不能如常到中心訓練，情緒大受影響。由於智障人士依賴觸感及視覺來與外界溝通，例如在公園觸摸樹木，若單單在家用手機或網上教材，不能滿足其社交需要。留家日子愈長，情緒愈容易受困擾，如感到厭煩、發脾氣等，甚至出現自殘行為。

照顧者的壓力亦不輕。黃倩蘊表示，由於智障人士未必理解時間觀念，當不能如常到中心接受訓練時，生活容易失去規律，令照顧者更難處理。要減輕照顧壓力，須先重建智障人士的生活規律。建議照顧者可用圖表，每日向智障人士講解當日生活流程，劃分休息和活動時間。在活動方面，照顧者可為智障人士安排寫字練習、砌圖活動、家居運動等。若智障人士外出時拒絕戴口罩，照顧者嘗試陪同在家模擬戴口罩，以15分鐘起跳，慢慢延長時間，趁機提高其防疫意識。

■過度活躍症 過度催谷 ADHD兒自殘出走

個案：患有過度活躍症的初中少年，需服藥控制病情，由於專注力較弱，平日在學校上課時不時「坐唔定」。停課後，母親怕兒子的學業落後，安排補習，加緊催谷。隨着留家防疫的日子漸長，母子漸因學業問題頻起衝突，最後兒子不堪受壓，出現自殘行為，更數番離家出走。經報警及社工介入後，二人重新溝通，疏導情緒。

明愛家庭服務資深社工林詠姬表示，這名患有過度活躍症的少年，害怕沉悶，每日待家感到「不知要在家坐監至何時」，又不能與同學見面，因此感到煩躁非常。另一邊廂，母親發現兒子在家未能專注網上課堂，多次欠交功課，便加緊催逼，令母子二人的關係更為緊張。

學習聆聽 放下防衛機制

要化解以上衝突，林詠姬建議雙方先學習聆聽，了解對方基本需要，包括被明白、被愛、安全感及社交需要。在以上個案中，少年渴望母親明白自己的社交需要，以及近日覺得「失去自由」的感受。當少年表達自己的需要，有感獲母親明白後，防衛機制繼而軟化，二人便能恢復溝通。

除了聆聽需要，家長也可主動出擊，多關心子女。她建議家長運用不同方式，了解子女的情緒及感受，如詢問圖像化問題，「現時你心中有幾多顆石頭」、「你的心裏天氣如何」等。家長亦要留意自己的情緒天氣，假設當日的心情惡劣如颱風來襲，便不宜多作管教，以免與子女正面衝突。因自己情緒不佳時，較難與子女溝通，聆聽其需要。

■認知障礙 1小時上廁所20次 照顧者吃不消

個案：一名女士與患有中期認知障礙症的母親同住，有家傭協助打理家務。自疫情來襲後，母親不能到日間老人中心接受恆常訓練，待家時間較以往大增。因病影響，母親短期記憶力衰退，曾試過1小時上廁所20次，每次都要女兒協助。居家防疫日子未見盡頭，女兒已感到吃不消。

聖雅各福群會健智支援服務中心個案經理兼註冊社工蕭筠樹表示，認知障礙症患者的情緒管理能力較弱，疫情下長期待家，難免感到侷促及煩躁，易與照顧者衝突；加上患者的短期記憶力較弱，常會出現重複行為，例如重複詢問何時恢復訓練、短時間內多次如廁等，令照顧者無從招架，難以兼顧照患者及日常事務。

面對患者的重複追問，如何應對？蕭筠樹表示，照顧者可嘗試以對方能理解的語言來溝通，舉例說，若患者重複追問何時能到中心訓練，照顧者可用「中心裝修」、「今日為公眾假期，中心不開放」等答案來簡單回應；毋須長篇大論解釋疫情下市民需待家防疫，因患者認知能力及短期記憶力退化，未必明白箇中意思。

與家人輪流照顧 避免獨力承擔

他強調，溝通時照顧者須保持情緒穩定。照顧認知障礙症患者的壓力巨大，因此留家防疫期間，照顧者宜尋求家人及朋友的協助，輪流照顧患者，以免獨力承擔。同時照顧者需要設定自己的壓力指標，如留意睡眠時間，若一星期中有兩至三晚失眠，包括難以入睡，則意味着承受巨大壓力，需要減壓。

文：鄧安琪

編輯：王翠麗

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