知多啲：抽樣位置病毒不足致「假陰性」

對新冠肺炎檢測存有很多疑問，馬紹鈞逐一拆解。

鼻咽抽樣敏感度較高

問：檢測新冠病毒有什麼取樣方法？

答：深喉唾液、鼻咽及咽喉拭子、糞便、血液，都是現時採集樣本方式。香港大學研究人員抽取12名新冠患者的唾液，當中11人（91.7%）檢測到新冠病毒。鼻咽及咽喉拭子的檢測敏感度較高，是世衛及美國疾病控制及預防中心（CDC）建議方法。以鼻咽及咽喉拭子為標準，深喉唾液敏感度是前者的92%。

由於鼻咽及咽喉拭子敏感度更高，因此醫生通常建議用於住院病人或高度懷疑個案，並由醫護抽取樣本。至於深喉唾液，測試者可以自行取樣，減低傳播風險，適用於門診病人、沒有特殊病徵但有外遊紀錄、曾接觸確診者（例如某類感染聚集群組）、取得健康證明書等人士。

問：什麼因素導致檢測呈「假陰性」？

答：抽取樣本位置的病毒量不足可能導致「假陰性」，例如病毒集中在肺部，沒有在上呼吸道出現，取鼻咽樣本未必能確診；檢測結果也取決於樣本質量，如取鼻咽及咽喉拭子時僅在鼻孔拭抹，沒深入鼻腔內或未到達喉嚨，病毒量不足可致「假陰性」。另外，病人於潛伏期內病毒含量可能比較少，難以檢驗，亦會出現「假陰性」。

感染初期驗抗體不準確

問：有報道指中國生產的新冠病毒試劑誤差率高，何解？

答：有指中國快速試劑準確度僅30%。這些試劑是抗體測試，不適用於急性診斷或檢測早期感染，因為通常病人感染後，在7至14天後體內才出現抗體；若在感染初期檢驗抗體，或會出現「假陰性」。

問：應什麼時候做抗體測試？

答：抗體測試適用於輔助斷症，例如鑽石公主號部分乘客有新冠肺炎徵狀，但多次接受核糖核酸檢查呈陰性反應，其後做抗體測試呈陽性，需要隔離。此外，抗體測試或可作預後估算，有文獻記載抗體較高的患者，病情較嚴重，但目前仍未可證實。

另外，想知道曾否接觸過新冠肺炎病毒，如早前患上肺炎或出現徵狀但未知原因，或家中有隔離人士，已過了1個月也沒病徵，不知道自己有否「中招」，按流行病學做法，這類人士可考慮做抗體測試。雖然坊間有快速試劑出售，檢測血液內IgM及IgG抗體，不過品質和準確度成疑，市民切勿自行測試來證明有否「中招」。