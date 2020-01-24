驗抗體抗原僅適合篩查 新冠檢測 醫院PCR最準

衛生防護中心呼籲市民不應自行使用家用試劑驗新冠病毒。究竟各種測試有何分別？應檢驗抗體，還是檢測病毒？專家強調，檢驗方法不對丶時間錯誤，「假陰性」隨時出現。

現時新冠病毒測試，大致可歸納為檢測病毒核糖核酸（RNA）、抗原和抗體。養和醫院臨牀病理科及分子病理科主任、血液學專科醫生馬紹鈞表示，偵測病毒核糖核酸是診斷的黃金標準，而當中使用的技術為實時定量聚合酶鏈反應（Real-time Quantitative PCR，簡稱PCR）。

‧核糖核酸測試 診斷黃金標準

病毒核糖核酸透過採集深喉唾液（deep throat saliva）、鼻咽及咽喉拭子（nasopharyngeal and throat swabs）、糞便等樣本，利用PCR技術檢測。由於新冠病毒屬於RNA病毒，而PCR採用的酵素只能將DNA放大，因此要透過反轉錄聚合酶連鎖反應（reverse transcription-PCR）先將RNA反轉錄成cDNA（complementary DNA），再將病毒基因某些段落以引物（primer）用PCR技術放大，然後以熒光探針量度結果。

新冠病毒在上呼吸道含量約10^6 copies/mL，肺部則大約有10^8 copies/mL，而PCR的測試敏感度（analytical sensitivity）高，只要有小量病毒基因片段亦能量度出來，所以測試敏感度可應付有餘。值得留意的是，測試敏感度是計算儀器測試的準確度，有別於臨牀敏感度（clinical sensitivity）——後者是指實際確診病人中，被判斷為陽性的比例。溫州醫科大學研究發現，在51名新冠患者中，胸部CT的臨牀敏感度高於PCR（分別為98％和71％），當中取決於樣本質素（採集技術）、樣本性質、採樣時間、試劑及化驗室質素。

‧快速核糖核酸試劑 45分鐘有結果

醫管局近日增購的自動化驗機，亦是利用PCR技術，但步驟簡化了。提取病毒核酸及放大DNA的步驟，濃縮在獨立模組內。將樣本放入獨立模組，再放入檢測儀器內便可檢測，需時由原來6小時減至約45分鐘。

‧糞便檢測 幼童檢測較準確

香港中文大學醫學院上月開始與衛生署合作，為經機場入境、沒有任何新冠病徵的抵港人士提供糞便化驗服務。由於兒童糞便樣本較易採集，令檢測結果較準確，暫以兒童及嬰孩為檢測目標。馬紹鈞表示，有關檢測同樣運用PCR，惟糞便中含許多PCR反應抑制物，或影響準確度。

‧抗體測試 敏感度成疑

抗體測試又稱血清測試，透過血液樣本檢測體內有無抵抗病毒的抗體。惟世界衛生組織警告，目前無證據表明，使用抗體檢測可以證明一個人具有免疫力，或受到保護免於再受感染，有抗體並不意味着免疫。

‧抗原測試 缺文獻支持

抗原測試是病理化驗檢查之一，可利用鼻咽拭子、痰液，將樣本轉移至試劑。測試劑含有相應抗體，識別病毒抗原。韓國以此作為社區篩查，臨牀敏感度約70%至80%，但暫時沒有足夠文獻支持，亦沒有建議在醫院使用。馬紹鈞強調，抗原和抗體測試都只可用作篩查，不能單靠它們診斷。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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