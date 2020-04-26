街知巷聞：料壆 福德宮 西洋畫與中式窗

梧桐河在側，遙望河色，彭玉文憶起多年前落馬洲支線計劃興建時，一條架空車橋差點就要橫越塱原濕地。

他這位「教書先生」率領同學仔策劃一套話劇，扮演棲息雀鳥，設想要跟鐵路公司代表表達心聲。

計劃後來在多方反對下擱置，改成鑽挖隧道，如今從上水前往落馬洲的乘客，在地底經歷黑暗的一段，其實換來了生態的光明。

一河相隔 遙望羅湖

反正就在附近，也不怕多走一段路到馳名的豆品店看看。鐵棚撐起了像單車棚般的偌大空間，木枱並排，每張都圍滿了膠櫈，像學校飯堂的熱鬧格局，但飯堂像是處於學校假日時光，幾乎沒人，只留下無法把所有角落都照遍的冷清日光。十四元的豆花放題在平日早晨沒有吸引太多遊人，以為是疫情影響，看店的姨姨邊把半豆卜放到磅上秤，邊告訴我，「呢排生意好咗好多，禮拜一至五好似做緊禮拜六日咁，塞爆場，做唔切嗰隻！」最近很多人跑到郊區，以前每天只做一兩桶豆花，現在最少十桶。天氣開始熱，雪櫃不夠，即使豆花只有熱的，也無減遊人嗜吃的熱情。

竹君在每天簡報會上的呼籲，我銘記於心，因此沒有除下過口罩，把豆品店只當作走馬看花的景點，便繼續行程。沿梧桐河走回頭路，拐了個彎便走到了得月樓警崗，看見一橋之隔的羅湖口岸，對岸不明所以的傳來一聲聲集體操練叫喊。因為封關，月台已空無一人，這邊的警員也在警崗裏閉目養神。

馮姓村落

料壆村口的小斜坡上有一墳地，同行的司徒永德指說那是典型客家的「二次葬」，客家人會將先人骸骨，在埋葬若干年後擇吉日鑿開墳地，把遺骨拾起放進旁邊的儲骨罈。安詳的風水墳地下，籃球場可以傳來撲通撲通的拍球聲，但這天無人打球，村裏非常寧靜。

料壆村屋的外貌大致上與其他村落無異，有雜草蔓生、殘留「家膝為安」雕刻的失修的樓房，亦偶見有髹上白油的新房屋，散發歐式氣派。據知料壆是馮姓村落，我們在西式村屋門前駐足，遇上路過的村民馮叔叔，他竟熱情問我是不是想租，說可以代我問問，「呢度啲屋好好住啊，租又唔係貴，四五千蚊好平，車來到門口」。

西洋風村公所

村路窄而長，村的正中央有一座兩層高的「永諾堂」，昔日是書塾，後來重建，現為村公所。「永諾堂」有尖頂，尖頂兩側延展平整的邊線，雖然鋪上的是中式樓房常見的橙紅瓦片，但配上二樓的小陽台，使這座擁有中式名字的建築帶着一點西洋風。

沿着村的中軸線直走，便到達福德宮。這福德宮雖然只是小小的一座，雕花的黑色圓石柱襯托出氣派，兩側的中式小圓窗有竹狀裝飾，旁邊卻懸掛着西洋靜物油畫。彭玉文記得當料壆仍屬禁區範圍的十多年前，村裏屋宇零丁，許多村民為了謀生移民海外。如今西洋建築風格，猜測是回流華僑的審美觀影響。在村側的涼亭背後，是前往下一站馬草壟的上山路線。

文、圖 // 潘曉彤

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生態圈：料壆猜想

初次被料壆吸引，是在地圖上：料壆村因有大石磨、雙魚河、深圳河、蛇山為藩籬，隔離俗世，方圓一兩公里之內別無聚落，是全港平地人口密度最低地區之一，廣闊田疇間有疏落樹林，塘面曲折多變，官方地圖上載「雙孖鯉魚」一名，引人遐思。這世外桃源，草木雀鳥昆蟲少受人為影響，遠離污染源，可會是稀有品種聚集的棲息地？多年前在不同季節到訪，鑽入可以走和不可以走的小路，深入樹林，行近塘邊，收穫不多。

為何同樣是以田疇樹林魚塘為地景的邊境河岸，同樣貼近深圳鬧市，新田地區包括南生圍、米埔都是物種多樣化之棲地，來到料壆卻變無？這情况是從來如此，還是近來退化而成？我好奇在網上找出1898、1922、1945年由英軍美軍繪製的大比例地圖，見到料壆村面積有擴大，但北面稻田沒變化，大小魚塘皆不見。可以推斷，魚塘是戰後才在本來的稻田上開挖的，與南生圍、米埔戰前已在灘邊挖泥建壆造田及塘有別。

與「料理基壆」有關？

饒玖才《香港地名探索》沒收入料壆一名，卻有「用途地名」分類，如西貢打蠔墩，如荃灣關門口。後者之門口，便是基壆配套設施——水閘之門口。當年關門口村前是淺灣，在鄉民填海造地期間，要控制沙泥沉積、水質鹹淡、魚蝦收放，都依靠水閘，為精準開關水閘，需要專人當值，於是在閘旁設更亭而建屋定居，數代繁衍，便成一村。在下因此猜想，料壆，很可能如上述地名是動賓詞組，屬「用途地名」，解為「料理基壆」，與「關門口」近義而外延更廣。

但料壆遠離淺海，其地從來無壆，此解顯得荒謬。便又猜想：唯有鍾情於壆，常在心中，才可能把無壆之地命名以壆。料壆馮氏非客家人，所以不走入深山，移民前本居於珠三角一帶沿海農村，族人掌握建壆修壆守壆之技藝，遷到深圳河流域時，后海灣沿海地段由鄧族文族擁有，沙頭角沿海地段被早到客家人佔領，被迫選擇內陸。因馮族掌握料壆技藝，不愁生計，受僱於沙頭角、禾坑、沙田、元朗、米埔各區大族與商人，貢獻於夏思義 P.H.Hase指出的始於1785年，延續至1910年代的新界造地運動。

饒玖才《香港的地名與地方歷史》（2012年）指米埔區有非大地主文姓聚落，稱「壆圍」，由馮氏建立，而料壆亦馮姓，兩馮皆鍾情一「壆」字，如查得兩馮是一脈，則上面的猜想更有說服力。既然村以料壆為榮，心思較少付予農漁，未能建立健康農地漁塘生態環境自是必然，延伸到現在，亦解釋其生物多樣性未及米埔南生圍之原因。

中大哲學博士阮志《入境問禁——香港邊境禁區史》〈功名頗多料壆村〉（2014年）一節指料壆一名，官方載「丁壆」，原名「料博」，把以上的猜想全部否定了。我仍然不放棄，以「壆」字比「博」難寫少用，有違一般地方名的同音字變更，多以易寫常用代替難寫少用之原則，認為仍與基壆有關，於是希望找到族人曾在珠三角海邊有基壆之鄉村定居的證據。不料馮族原籍江南宜興縣，元朝時經珠璣巷入粵，清順治也就是明永曆初年，該族被山賊李萬榮殺害，遂遷寶安西鄉。清初，光裕祖遷河上鄉，後遷今日料壆。以上路線完全是內陸，不經海邊。我再嘗試找出他們以建造基壆為業之證據，亦告失敗：馮族是耕讀傳家，族譜記載，侯興公曾頒鄉賓大飲，出席每年春冬兩次在南頭縣城明倫堂舉行之鄉飲禮，獲官方賞賜袍帶。在明清時期能夠獲得這種榮譽，好比今日精英獲頒授大紫荊勳章。

「了博」‧「丁壆」‧「料壆」

深思熟慮之後，猜想修訂為以下定本：料壆原名「了博」，是耕讀家族心願：希望子孫對人情世故了然於心，而又學識廣博，既出人頭地得鄉賓大飲，又不會得罪黑道遭山賊毒手，卻被官方連錯兩字記錄為「丁壆」，前者是形誤，後是音誤。若干代後，村民發現不妥，要求官方回復原名，但已不知原名寫法，只靠讀法而拼出「料壆」，成為字面上無可解之名。此一猜想，怕比之前的更荒誕。而山賊李萬榮以協助南明永曆帝抗清，佔據新安縣荃灣城門谷及後之鯉魚門魔鬼山聞名，因此李萬榮應該是在新安縣西鄉，而非在珠璣巷殺害馮族的。

文 // 彭玉文

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掌故：昔日學校 4萬呎果園

料壆村名，不見於《新安縣志》的記載，1899年英國接收新界時的駱克報告也沒有這村的紀錄。直至香港政府在1911年的人口統計資料，才見料壆村登記人口共237人。

料壆村為馮姓本地人建立，據《料壆馮氏家譜》所載，他們族祖在清朝順治初年，曾被巨寇李萬榮屠殺，餘族分別移居東莞和新安西鄉。到了乾嘉年間，馮氏七世祖遷到這裏立村。及後族人繁衍，加建共十二排房屋，但沒建圍門和圍牆。供奉十五世祖文友的祠堂，稱永諾堂，位於第六巷，1998年重建為兩層中西合璧新式建築。圍底的神廳為福德宮，供奉褔德正神，福德宮門前對聯刻有「福垂馮氏；德庇東鄉」。據說昔日每隔五年，村民會在福德宮舉行打醮儀式。

1935年間，村中開辦了「聯慶家塾」學校，後改為「文興學校」。1950年代料壆村有人口四百餘，求學兒童增加，於是在1956年另建新校舍，為紀念馮氏光裕祖，故稱「光裕學校」。學校另闢有一個四萬平方呎的果園，由農林處提供技術援助，嘉道理農會作經費資助，種植果樹三百多株，包括柑桔、檸檬、柚子、黃皮、梅果等，成為當年的模範學校。可惜這學校結束後，十多年前因山泥傾瀉遭到破壞，現已夷為平地改建成球場。

料壆村過去屬於邊境禁區，2005年的《施政報告》中，建議解除邊境禁區土地，料壆村被列為第二階段的邊境禁區縮減範圍；2013年6月10日才開放，現屬上水鄉事委員會。

文 // 沈思

【Ways of Ruralist Seeing（14）】

編輯 // 蔡曉彤

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