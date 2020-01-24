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2020年4月26日星期日
漫畫連載
拍一張虛擬中大畢業照
誰決定回憶可似苦甘甜
周日話題：居家令和在家工作 極速打破公私界線
星期日現場：大欖山火的哀歌
在大學教植物學：穀雨、物候和漢字
安徒行傳：改良人種：中國特色的種族主義
影像特區：在中聯辦前出現的兩個意外
七情上面：被困的港人 看面子還是裏子
chungkin expres：當基進市場遇上區塊鏈 —與唐鳳談流動民主 III
留守好讀：日本的血色青春
徵稿：留守好讀
開門讀書：台灣民主三部曲（一）
周日話題：Chinese Virus 有無錯？ 亞裔的「正面種族定型」
童軍跳彈牀：Up/ Down Cycling的智慧：垃圾桶前局長專訪
水清碩見：紅州異托邦
bringing up movie：執迷不痛
家明雜感：《大獨裁者》的結局
咩世界：第144期 ／輕鬆下
漫畫連載：This City這城 Vol. 7
星期日文學‧馬丁‧昆普 × 甄拔濤：無處可逃唯有破壞——劇場是劇場的一切可能性
友誼達人Jeff Rotmeyer 疫病時期，給無家者一個家
家常便飯：櫻花抹茶壽司 抹茶驚喜壓軸登場
ways of seeing：街頭拍照 小心激怒玻璃心 跟住《愛的迫降》睇朝鮮
通識導賞：水資源分配大蝦細？ 湄公河cap水之爭
街知巷聞：料壆 福德宮 西洋畫與中式窗
未來城市：有街出不得 為心靈「開一扇窗」 遙距心理治療 疫境成發展契機
咩世界：第144期 ／輕鬆下
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【明報專訊】文//郭梓祺
圖//區華欣
編輯//林曉慧
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http://www.facebook.com/SundayMingpao
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