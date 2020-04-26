bringing up movie：執迷不痛

1984年出生的納華普，自2012年起共執導7部長片（5齣故事片及2齣紀錄片），還未計其間拍下的短片和廣告。毋庸置疑，《無痛》是納華普迄今最優秀、最成熟之作。故事講述從瑞典回來的阿靜，為了自己的設計工作，決定要把「娘」味滿瀉的舊居大翻新，並打造成線條簡約的北歐風格。阿靜必須對家中堆積如山的物件，狠狠地來一次「斷捨離」，並把逐件不屬於她的東西，物歸原主，讓雙方釋懷。然而，看似輕鬆的喜劇調子下，電影卻由一趟清理舊物的過程，鑽進塵世俗念中的種種枷鎖，再而探問人生哲理中的豁達與執著。

回憶與執念

甫開場，電影以窗明几淨的畫面強調：「簡約主義是一種禪意。」但電影好玩的，並非要看阿靜如何修成禪意正果；而是看這套由日本推廣至全世界的「斷捨離」哲學，如何使阿靜糾結於遺憾與感慨之中。像跟兄長開玩笑說，阿靜頃刻間決斷得像「魁隆」，誓要在彈指之間令舊物灰飛煙滅；但看她如何衝去追回車上的垃圾，便可知她有多放不下。

阿靜故作灑脫，卻在在深陷於回憶泥沼之中。教她欲斷難斷的，是兩段至親的關係。她得要面對拋下前男友阿安而種下的業，以及一段還未畫上句號的父女緣。正如阿安要歸還東西給阿靜時，同樣也叫她不得要領。故此，阿靜一進阿安家中，便着眼於那小盆栽、那撕掉了一半的memo紙，還有那件雪糕T-shirt，暗示每件物件也承載着他倆的往事。而最諷刺的，是阿靜對簡約主義的鍾愛，正正源自阿安的品味。

物件裏的前塵往事，固然有甜蜜的（如新婚夫妻那幀合照）、溫馨的（阿靜的全家福），也有哀痛的（阿安亡母寫給阿靜的聖誕卡），甚至教人不知所措的（雪糕T-shirt）。既有睹物思人的憾事與鬱結，但亦有失而復得的欣喜與可貴。可是電影愈看下去，便愈教人無法辨清，這到底是一齣悲劇還是喜劇。納華普說過，「生命同時具備甜蜜和悲傷，我在自己和旁人身上看到這種特質。我們可以在快樂的男人身上看到悲傷，在悲傷的女孩身上看到某種美麗」。正正因為納華普在悲與喜之間，拿揑得恰到好處、收放自如，致使電影起伏節奏跌宕不群，屢有奇筆（大家如再有機會重看，不妨留意劇情分佈上，是如何巧妙而具情理地，去安排悲與喜的調子與情節）。

自私與自省

坊間不少影評文章，不論正評抑或劣評，均談到阿靜是個自私的人。但教人可惜的，是大部分影評人均無法深入討論，阿靜是如何與為何自私。顯然的，阿靜是個借東西不還，又沒有遵守對朋友承諾（如修理大提琴一事）的慣犯。家中泰半的雜物，都不曾屬於她。但電影可有肯定，她就是奪人所好的自私小人？

戲中，阿靜的母親、前男友阿安、好友阿萍，同樣因着阿靜以己所不欲的態度去逃避，甚至換取心安理得的同情與寬恕，而稱她的行徑自私。儘管如此，納華普去寫阿靜一角時，卻展現出更廣闊的胸襟。導演要我們思量這些自私行徑箇中的予盾與複雜。扔與不扔，that is the question。電影一直沒有苛責阿靜為自私的人，而是溫柔且具人性地，去細看她內心的交戰與掙扎。她離開泰國，追求北歐簡約主義，某程度上是源自她那敏感而脆弱的心靈。

誠然，阿靜無非想在被傷害前，先以這種「自私」的方法來保護自己。可是，她這趟「斷捨離」過程，並非追尋救贖，但起碼是令她重新認識自己與親友。每一件要歸還、送走的物品，都着着令她體會到自己的缺點——她沒有把別人的好意，放在心頭；她亦漸漸意識到，她把自己的意願強加於別人身上。

即使她最後作出抉擇，變得狠心地把父親的鋼琴賣掉，但電影早已將視野拉闊，讓我們體會到她如斯的性格，很可能是日積月累下，缺乏父親關愛所致。光是看她跟父親通話後的抽泣，這個決定豈會無痛？豈是無情？

再多舉個例，當阿靜首次來到阿安家門前，長鏡頭緊貼身在遠景的她的步伐，漸漸走近。鏡頭輕巧橫移，只見牆上的門鈴。阿靜遲遲未有按下，一按下後，卻信步離去，鏡頭一再推移，景深拉闊，但阿安已入鏡。當中場面調度的變化，以及時空的貫性，為阿靜這個抉擇，刻劃成一個難以衝破的道德難關。

不得不提的是納華普挑選演員的獨到眼光，以及他如何調節演員，讓他們的形象、臉譜、體態，與角色更脗合。不光是戲分較重的角色，從阿靜的舊同學，到阿安的女友，乃至郵局的職員，全都一看難忘，寥寥幾筆，已讓觀眾牢記他們的演出。補充一點，4:3的銀幕景框下，細節、線條、肌理尤其分明飽滿。這樣的銀幕比例下，令片末阿靜的臉部特寫，尤其充滿力量。

當然，若要挑剔一點的話，片末那些cutaway shots（切出鏡頭），未免讓人有感突兀多餘。納華普若再能忍痛「斷捨離」的話，電影其實大可完在那張被拉直的雪白牀鋪被單上。不過，這僅是小疵，不足以影響整齣電影的成就。

本來《無痛》獲近乎大片的放映場次安排，奈何疫情下，戲院重開無期。雖未知屆時本片會否再度公映，但不少納華普的短片、舊作可在YouTube上觀看，算是望梅止渴吧！

文//陳力行

編輯//蔡曉彤

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