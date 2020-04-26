童軍跳彈牀：Up/ Down Cycling的智慧：垃圾桶前局長專訪

垃：垃圾桶前局長

童：童軍跳彈牀

政治垃圾的Cycling

童：局長你好！對不起，我是準時按地址來到這個垃圾站，但卻想不到局長你是如此百變，從垃圾桶變成臨時垃圾桶，再到今日竟變成一個，平時被當成紙簍的A4紙箱。認不出你來，失覺失覺。

垃：沒錯，人家說我「三姓家奴」，我不介意，我甚至相信這是一種成就。這幾十年，我變過幾個形象，最終成為了這個形態——我就是靠這本領做了十幾年立法會議員、幾年局長。

童：為何你會被稱為「三姓家奴」？

垃：我在沙田出身，當年一些沙田居民支持我從政，我本身也是個泛民主派。大家說我後來為取得議席攻擊同路人，被譴責而退黨——那又如何？然後我自立門戶，成立建制組織，再加入建制大黨，又加入政府……說起來根本不止是三姓：我認為在香港從政——就算你係建制派，如果要平步青雲，都一定相信一件事，就是昨日已死。《中英聯合聲明》已死；《基本法》立法原意已死；我都昨日已死——你記唔記得我先係拉布祖師爺？你哋記得我係拉布拉多犬啫。後來泛民拉布我咪一樣反拉布。不要說咸豐年的事，光是過去一年，我就已經變了三次形象。你眼前這個A4紙箱，是這幾天的新形象。被炒魷的人都有個紙皮箱吧？我乾脆變成一個A4紙箱，裏面全是我過去幾年在政府的政績。

童：嘩，好豐富。好多空氣，你作為局長真係為香港做咗好多嘢。

垃：當然啦，香港要唞氣。

不發臭就是最大作為

童：「香港要贏」，我記得建制派呢幾年有好多呢類Slogan。

垃：係，你記得「香港要贏」。這是我在9年前選舉用的Slogan；你們記得我是垃圾桶——你們偏偏記得這些，忘記了垃圾桶裏面沒有東西，已經是「乾淨」。大家只看表面，所以大家都忘記我做過什麼好事。

童：做好事？不如就講吓你局長生涯做過咩好事？我見你都只係一個空空如也嘅A4紙箱。

垃：13個問責局長中，你話邊個最多人鬧？保安局？教育局？發展局？你記唔記得有邊個局做過好事？你又記唔記得晒邊個局長打邊個？記住一點，如果你無甚作為，就係香港官場最大作為。這不是「唔做唔錯」，因為「唔做唔錯」只是唔錯——更重要是其他12局頻頻犯錯，蓋過你做任何事。你話我政績空空如也，係咪好事？沒有垃圾桶，就是乾淨的垃圾桶；垃圾在堆填區中不發臭，就已經是最大作為。

童：將來有什麼展望？

垃：你們常常把垃圾和垃圾桶聯繫，但你試試開電腦，所有檔案，軟件統統掉進垃圾桶，但垃圾桶自己是不會被掉進垃圾桶的。不要忘記，我是「三姓家奴」，在何處皆能成為垃圾桶。我可以從泛民主派跳到建制，敗選又跳入政府。裏面換個膠袋，又重新來過——沒有人可以放棄我，只有我放棄人，同某大飲食集團伍老小姐一樣——我就是這樣走過從政的30年。

人中出呂布 馬中出赤兔 垃圾衝出將軍澳

童：即是，一如你當年離開泛民，進入建制。今日你被政府放棄，你就會投身泛民主派，或者港獨運動？中聯辦港澳辦一發聲，擾攘一輪，「政府都不熟悉《基本法》」，然後你就下馬了，你是不熟悉基本法的一員嗎？

垃：我才是最熟悉《基本法》的人。要知道《基本法》這東西在北京手上，是最死的死物，也是最活的生物。「死」在一字一句皆在過去白紙黑字訂下；「生」在不需改動一字一句，都可以有自己的詮釋。你去爭拗立法原意，把歷史拿出來；我依我喜歡的說法來詮釋——死人是不夠生人鬥的。「死諸葛嚇走活司馬」只發生過一次，更何况，我是「三姓家奴」，是呂布。你要了解《基本法》，必須靈活多變，朝秦暮楚。所以，你說多變如我，下一步會投身哪一邊？

（本欄內容純屬虛構）

文、圖//林兆榮

編輯//陳志暘

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