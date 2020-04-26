開門讀書：台灣民主三部曲（一）

幾年前，台灣的衛城出版出了一套三冊名為《百年追求：台灣民主運動的故事》的書，將台灣民主發展的歷史從頭記錄下來，這套書斷版一段日子，我也未找到卷三來讀。碰巧中研院社會所的吳乃德教授（男神吳怡農的父親）最近出版了談美麗島事件的《台灣最好的時刻》（春山出版），填補了同樣講美麗島時代、卷三的空白。像我常常都說，現在的台灣，對香港來說只有羨慕的份兒；香港人想要參考學習台灣的話，就要從一百年前、台灣民主運動的開始去學。

台灣本島的自治空間

台灣的民主運動，前後近百年時間，所以才會有所謂的「百年追求」。台大歷史系教授陳翠蓮所寫的卷一是三部曲之首，寫的是這場運動的第一階段，也就是從結果來說無功而回的半個世紀。從日本殖民台灣時的反殖運動開始談起，一直寫到戰後的二二八事件為末。台灣在那五十年時間，結果悲慘，卻是重要而必經的開頭。卷一的副題是「自治的夢想」，台灣人的身分認同早在那個時候就開始形成，像那時候推動民主、自治運動的重要人物蔡培火，在一九二○年的《台灣青年》就寫下了「台灣是台灣人的台灣」。

對於參與民主運動的人來說，目標明確清晰，卻永不知道結果將會如何，畢竟他／她們所對上是比自己更強大的體制。在日殖時期，台灣人尋求的是殖民下的自治，如果有去台中旅行，你必定有去台中火車站附近的一幢日式老建築食雪糕，那裏叫做宮原眼科。那時候，宮原武熊醫生在車站前開了眼科診所，但宮原醫生也喜歡參與政治，當時在日殖期間，有份支持「內台融和」，在那時候軍國日本推動的大亞細亞主義之下，推動台灣本島上的自治空間。

二戰之後，台灣回歸中華民國的懷抱，民主運動曾經短暫幻想過一切都會好起來。但從國軍下船踏足台灣的一刻，幻想就自動破滅。「戰勝」的國軍、前來接管台灣的國軍，個個像苦力多於軍人，跟在岸上兩旁迎接、「戰敗」的日軍相比，怎樣看這場勝負都是顛倒錯配。軍人如此不堪，管治台灣的民國政府也當然同樣無能。民國政府與台灣島上見識過日本政府管治的本省人處處摩擦，到一九四七年終於爆發二二八事件，民國政府屠殺本省人，大量台灣本省人的精英給殺掉。台灣民主運動的第一部曲，也以此悲劇告終。

那時候，台灣與民主的距離還是很遠很遠，民主的希望甚至已經灰飛煙滅。而對於那時候參與民主運動的人來說，每一天都不容易，因為最可怕的事情，是他／她們都不知道，這場運動會否成功，即使堅信民主可以戰勝歸來，也不知道那將會是何年何日。但現在，我們都知道了。

文//亞然

編輯//蔡曉彤

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