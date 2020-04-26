影像特區：在中聯辦前出現的兩個意外

中聯辦的前門確是一處很不尋常的地方，不到50米佈滿了八九支監控鏡頭，常站崗有兩名警察，還有最少4名警衛，總之你一接近就會有好多雙眼睛在監視你。2017-9-13我第二次一個人很接近這個區域，我知自己已被記錄下來，我站在正門前，拿出幾張黑色畫紙（A5）、一支畫筆和一樽白色油漆，放在地上就開始繪畫。我在畫國徽和國旗，黑白的，因為想盡量爭取時間，我用筆畫了幾張，很快警衛就走過來打聽：「你在做什麼？」我答：「寫生呀。」他看了幾眼說：「都幾抽象。」我問他：「睇唔睇得出畫咩？」這時另一女警衛催促我：「快啲畫完好走啦！」我說：「這裏不是公眾地方嗎？」爭執之間不知誰的腳意外打倒了這樽白色油漆，弄得一地都是白油，我急急腳即走。翌日我再到現場拍攝圖案，看上去像隻水母，9月尾我在Para/Site有個展覽，我就把這中聯辦前的一笪污漬，用金黄色的油漆畫在一道7×4米的牆上，題為《黄金水母》，旁邊放有當時寫生的片段，我把鏡頭拉到很近，隱約看到混亂間是我隻腳不小心打倒白油，若果這是故意行為，這是一幅塗鴉。

更早前2017-8-21我第一次到中聯辦寫生，當時在後門，事急匆忙忘記把一樽白油取走，翌日我回到現場見到白油樽被人大力踢過，地上露出一隻像蜥蜴的白色圖案。這隻蜥蜴一直依附在中聯辦後門地上，2019-7-21我跟隨遊行群眾由政府總部一路行到中聯辦示威時，當晚我在正門地上只能找到水母的幾點痕迹，但回程時在後門地上白色蜥蜴卻仍清清楚楚活現在我眼前，給我一份親切的感覺。沒想到當晚回家在電視上看到直播重點不是中聯辦，而是元朗西鐵站，從此以後每逢21日，腦海只能浮現「#721唔見人」六個字！（2020-4-25）

文．圖//白雙全

編輯//馮少榮

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