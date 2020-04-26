在大學教植物學：穀雨、物候和漢字

上星期天，太陽向北移動到達黃經30度，「穀雨」來臨，那是春季的最後一個節氣。華中地區「清明斷雪，穀雨斷霜」，氣溫回升，雨量增多，秧苗初插，作物新種，欣逢雨露滋潤，農民積極耕耘，期盼辛勞贏得大地讚賞，贈予豐碩的嘉許與回報。

穀雨期間，「萍始生、鳴鳩（斑鳩）拂其羽、（戴）勝降於桑」，其中物候指示的萍和桑，分別指浮萍（青萍Lemna minor）和桑樹（Morus alba）。前者是非常特別的單子葉植物，常見漂浮在稻田、溝渠、池塘和湖泊的水面上，葉狀體常兩三片成群，卵形或橢圓形，一般只有2至7毫米長，寬約2至3毫米，青綠色或黃綠色，上面具數條不明顯的葉脈，下面有一條絲狀根，垂生在水下；雌雄同株，花朵細小，收藏在葉面下陷的小窩內，但主要以不定芽進行無性繁殖。至於桑樹，原產中國中部，民間栽種已有4000多年歷史，其枝、葉和根皮都是常用中藥，葉更多用來養蠶，而成熟的果序是由許多朵雌花果實聚生而成的桑椹。在穀雨時期，北方水溫轉暖，適合浮萍無性繁殖增生，而桑樹長出新葉，適合養蠶，戴勝鳥於樹上築巢。

穀雨前後牡丹芍藥齊開

在華中地區，穀雨前後更是生長在溫帶的牡丹（Paeonia suffruticosa）和芍藥（Paeonia lactiflora）盛開的時節，前者為灌木，於地上長有明顯的木幹，而後者則是草本。前年穀雨期間，我到安徽合肥開會，會後走訪了藥材之都亳州，而且更蒙藥材飲片廠安排，參觀了芍藥耕種基地。那天車子離開公路，進入鄉間之後，見的都是排列在小路兩旁花開正盛的白花泡桐（Paulownia fortunei），由於我剛在專欄發表了〈清明，桐始華〉，所以話題較多。誰知下到田裏，心情更加興奮；以往去的藥材基地規模都比較細小，又或分散在多種藥材和農田之間，但那次看到的卻是連綿百畝的芍藥田，而且適逢花期，白花一望無際，極為壯觀。芍藥挖掘之後，把根部洗淨，除去兩端頭尾和細根，置沸水中煮後除去外皮，曬乾後便是中藥白芍；剩下的母根頂端按芽基切成芽塊留作繁育種苗。當時，種植來收取中藥牡丹皮的牡丹也在吐蕊，但因旅途時間緊迫，未及繞路前往參觀，只好留待下次再訪。

在物候以外，穀雨更是重要的大日子。聯合國把每年4月20日穀雨這天訂為聯合國中文日（United Nations Chinese Language Day），同時紀念造字的倉頡。

穀雨紀念倉頡造字

朋友知道我在翻查倉頡和漢字的資料，建議我上YouTube收看《漢字五千年》，那確是值得推薦的紀錄片。第一集劈頭介紹古埃及象形文字、古巴比倫楔形文字、古印度哈拉巴文字和古華夏甲骨文，但前3種早已隨歲月湮沒，剩下而能持續發展的只有漢字。

漢字確實具備特色和邏輯性，其中加插的標籤和密碼，讓人一目了然，許多對漢字有認識的植物學家都擊節讚賞。這些標籤，包括：「木」、「草」、「米」、「麥」、「禾」、「竹」、「瓜」、「豆」和「黍」，都是關於植物的部首。憑着部首，不難猜中「槭」、「蓮」、「粟」、「麵」、「稷」、「筍」、「瓟」、「豇」和「黏」，都是植物或與植物相關的物件。相反的，如果不懂英文，基本上無法猜中「maple」、「lotus」、「corn」、「noodle」、「millet」、「bamboo shoot」、「melon」、「bean」和「sticky」，指的都是植物或植物衍生的產品。

看着漢字的美妙，享受着中文的豐富，倉頡造字確是項驚天動地的偉大發明，但《淮南子》對之有另類的評價：「昔者倉頡作書，而天雨粟，鬼夜哭；伯益作井，而龍登玄雲，神棲昆侖；能愈多而德愈薄矣……」這段話的意思是：「從前倉頡創造文字的時候，天上落下粟子（哀嘆不再耕種），鬼在夜裏啼哭。伯益掘地打井，龍就離開飛上九天，神靈亦隱藏在昆侖山上去了。人的智巧愈多，德性就愈淡薄……」漢朝的高誘指出：「倉頡始視鳥跡之文造書契，則詐偽萌生；詐偽萌生，則去本趨末，棄耕作之業，而務錐刀之利。天知其將餓，故為雨粟；鬼恐為書文所劾，故夜哭也。」也許淮南子與高誘錯把罪加於文字，但他們擔心的蠱惑實在始自人心；善用文字可以載道、振奮人群，歪作才會蒙騙，搞亂天下，可惜相關的例子，何其多矣！

文//畢培曦（胡秀英植物標本館）

編輯//陳志暘

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