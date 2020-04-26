星期日現場：大欖山火的哀歌

朋友傳來的照片中，雖只見黑漆的山線和熊熊烈火，還是一眼認出15年前曾在此處附近植樹。翌日天亮就動身往大欖郊野公園火場，整座公庵山嶺已是一片焦黑，但火龍仍然在張牙舞爪，由遠至近各個山頭峰煙處處，頭頂是飛行服務隊兩架直升機螺旋槳的隆隆聲響，來回投擲水彈。那一刻，有點像電影中的戰地場面。最心痛的還是看到火龍正翻山攻向黃泥墩水塘，撲向曾參與的植林區，然而這一刻除了眼巴巴看着火把樹逐棵吞噬，確是沒一點法子。

一般人難以想像大欖郊野公園昔日光禿禿的樣子，也未必會去仔細了解這片樹林在保水護土上的重要性。1960年的舊剪報，就記錄了黃泥墩水塘發生的一次大型決堤意外，黃泥墩水塘有一條疏水隧道，當水位高過一定高度，水便會經隧道流向大欖涌水塘。由於當年附近一帶都是光禿禿的貧瘠地，土壤特性鬆散，水土流失嚴重，當年大雨冲下的沙石，堵塞了疏水隧道，導致水壓過高，修建中的水壩一下子就決堤了，山下平原上的農田和民居遭受嚴重水淹。

貧瘠地水土流失 1960年曾決堤

傳統上，村子後山的樹林是風水林，是瑰寶，有擋風、護土、降溫等多重保護村子功能，故昔日非常珍惜。隨着城市化，護土工作和撲救山火都變了只是政府的責任，大家容易忘記天然屏障的重要，忽略了這些樹林切切實實地在保護山下居民。對全港市民來說，樹林也在護養水塘集水區，穩定淡水資源，也提供自然生態棲地，維持生物多樣性。

感謝漁護署多年來在香港不同郊野進行植林工作，花了幾十載，將戰後光禿禿的山地慢慢變成綠林。因多年在環保團體工作，我也參與了不少公眾植林項目，黃泥墩水塘更是重點的植樹區。2005年首次踏上這山頭，額角冒汗，水土流失嚴重的陡峭山坡全是小碎石，再小心地走，也總是一屁股跌在地上；冲溝又多又深，深及一個人的高度；土地貧瘠，連最粗生的野草也疏疏落落的。這裏被稱為劣地，實不為過。

已經數不清曾經在這裏種過幾多棵樹，只記得往後10年，前後和過千名義工在這小山頭穿梭無數次，將數以萬計的樹苗抬上山、在陡峭山坡上一一種下。地太貧瘠，有樹苗活不過一年，難得留下的，喜見多年後亭亭玉立，將灰土劣地鋪上一片綠。可惜大家多年來的心血，在這次山火中幾近灰飛煙滅，只餘不足一成樹木僥倖逃過火劫。

不少義工都發信息來，問會發動重植嗎？重植是必須的，否則大雨會把表土侵蝕，水土流失會再次變得嚴重，但要在燒毁的枯木中重新植樹難度很大，成本也高。更重要的是，這山已不是第一次發生山火，最災難性的一次發生在2006年，51小時的烈焰吞噬了460公頃郊野，6萬6000棵樹付之一炬。當年多份報章都以大篇幅報道這次災難性山火，接受訪問的漁護署「老總」（前線植樹隊員主管），含淚訴說山火毁了他們廿年的栽種心血。當時年輕的我們一腔熱誠，也以為重新種植便好，誰想到我們兩代植樹人，會經歷同樣的挫折？

植樹需配合防火策略

大欖的故事清楚告訴大家，香港不少山頭根本捱不到廿年，便會受祝融破壞，故此訂定有效的防火策略，這包括調查山火源頭、建立策略性隔火帶、加強防火教育等，才不枉重植的意義。

網上很多討論，猜測山火起因，大家說的都有可能。近掃墓季節，常見原因是拜祭時貪方便燒野草或不小心處理香燭冥鏹。其他季節的火因則包括村民以火清理野草、燒垃圾導致；郊遊人士留下未熄煙頭或在非指定地方生火（包括營火）；放孔明燈、煙花，也可以一下子燒了山頭。無論是什麼原因，都有一個共通點，就是人為。以現時香港的氣候條件，很難有自燃山火，所以打擊山火，必須由人出發，教育與執法並行。

防止山火教育的工作，我們曾經做得不錯。無論是整體郊野或郊野公園範圍內的山火數字，近20年間其實都有明顯下降。然而，自去年12月開始有「死灰復燃」迹象，山火頻仍，規模也大，只計最嚴重的3場山火，估算波及超過400公頃，相當於21個維園的面積，也燒掉不少10至20年內的重點植林區，情况慘烈。防火教育工作必須重新加強，讓公眾參與植林工作，提升大眾保護樹林的意識，甚至也可鼓勵舉報非法生火。山火事件的起因及環境資料也必須有系統地分析和調查，協助執法並針對性地制訂防火策略及法規。

全球氣候變化愈趨劇烈，也為山火問題帶來新挑戰。去年9月澳洲發生歷時超過6個月的森林大火，正是高溫乾燥下的氣候災難。山火的惡性循環：當失去樹林協助降溫，只剩下光禿的山頭和野草，環境會變得更高溫及乾燥，山火再次發生的風險也隨之提高。樹木是二氧化碳儲藏庫，每棵大樹平均每年可吸收約15公斤的二氧化碳，燃燒則把儲起的碳釋放回大氣，在應對氣候變化的挑戰下，我們如此輕率地燒毀已建成的樹林，會否太不智呢？

對於不少網上討論提及「火燒旺地」的觀念，其實早於十多年前，已向宗教領袖請教過，當時本地道教及佛教領袖都曾公開回應，「火燒旺地」只是一個「穿鑿附會」的說法，燒掉墓地附近的植物，是對自然不敬，破壞了環境，反而對先人不好。其實，萬物皆有情，大肆製造生靈塗炭者，自己及後人又如何得福呢？這些道理，你懂的。

文、圖//鄭茹蕙（綠惜地球協作總監）

編輯//陳志暘

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