誰決定回憶可似苦甘甜

因疫情延擱的公開試上周開考，同學們現都埋首溫習作最後衝刺吧，這裏我們輕輕說一聲加油。除了考試，原來春季本來也是大學畢業生炮製甜美回憶的時節，今年卻因為疫情被迫取消。中大於是有學生在Minecraft自製虛擬畢業禮，躲在家中電腦前巡遊了校園一遍，拍下了可能是今生今世的唯一（虛擬畢業照片），雖然沒有抱着鮮花和毛毛公仔，但也為多年後回望提供了甜蜜的印記。聽說學校正式畢業禮在十月，然而多月不見只靠網上聲畫（原先還希冀着學期結束前可以先上幾堂實體課呢），有老師直言連學生的樣子都已經要忘掉。

再延伸下去， 說一下留家抗疫對同一屋簷下的脆弱平衡造成破壞的問題。趙雲文章以香港實際人均空間佔用與互動狀態，否定有瓦遮頭便是家的定見，有家其實還是無家，而留家之所以痛苦，也不止於一般想像中的苦悶和孤獨，而是在於私人時間和空間被吞噬。

還有就是，防疫與遊行集會的公安問題不能兼容。你可有一邊讀馬傑偉老師的「七情上面」，一邊回溯自己有沒有發了同一種夢？

暫擱與限聚讓地球得以喘息，空氣清新，底下卻有一片壓抑的混沌，不日爆發。

編者話//黎佩芬

圖//程展緯

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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