拍一張虛擬中大畢業照

「喂，快啲企埋嚟影相啦！」Alex語氣不耐煩地嚷道。穿上畢業袍的筆者連忙跑到中大圖書館前的畢業波波橋，不時抬頭看看萬里無雲的晴天，腳下踢起了陣陣塵土。仲門之下，Alex把花炮拋過來，「記得花炮要向地下開啊」。攝影師貼心地叫後面的人讓開，各就位，倒數5……4……3……2……

筆者轉過頭，苦惱地問Alex應該擺什麼表情和姿勢，他隨即把僵硬、沒有血色、正方形的臉轉過來，愕然地說：「嗯？我哋擺唔到表情㗎喎。」

「咔嚓！」

原來，電腦遊戲Minecraft是沒有表情功能的，Alex透過Zoom即時語音軟件向筆者解釋道。剛拍好的畢業相片裏，有熟悉的仲門和圖書館，但受遊戲風格所限，校園風景和人都只有8位元（8-bit）的影像，即是俗稱的「起晒格」。這天，是中文大學第一個「虛擬畢業日」。

搵到工未啊？

二○二○年，「反送中」運動未完，新型肺炎又起，中小大學因疫情在二月新年假時延後開學，至今全港學校已步入停課第三個月。理所當然地，學系聯誼、興趣比賽、海外遊學活動，統統被取消，連原定於三月舉辦的書院畢業日（Photoday）也不例外。

Alex是新聞系的應屆畢業生，皮膚黑，身材高瘦，樣子經常被說像狸貓，嘴上還有一粒顯眼的墨。他兩年前從副學士升學至大學三年班，一開始總是害羞不願說話，之後才慢慢與同學變得熟絡。在系內，他是出名的攝影師，大多微電影功課都會找他當「機頭」（Director of Photography），他亦一直計劃進入電影業。

「搵到工未啊？」筆者在電話中打趣地問。Alex在第一學期已滿足了畢業要求，當時他特意延遲畢業，只修一科Final Year Project，打算全心全意地拍一輯微電影當未來的作品集，還特意邀請最受歡迎的學系老師當指導。隨着社會運動愈演愈烈，原定在指導老師家中的劇本諮詢，變成了情緒諮詢，而計劃拍攝的微電影亦改成紀錄片，紀錄片改成了相片集，最後的作品連老師都嘆息說：「唉，一鑊粥咁。」

「嗯……無工啊。」Alex回應道。香港自肺炎疫情爆發後，失業率增至3.7%，創下九年新高，不少畢業生都找不到工作，甚至面試成功後被公司「彈弓手」收回offer；電影更不用說，電影工作者總會早前公布，全港今年只開拍了一套電影，而劇集、廣告亦因疫情及限聚令逐一停拍。Alex淡然地說，市道太差，舊影片製作公司的工作少了很多，他不好意思讓老闆因人情而請他當全職。

那天晚上十點，我們在遊戲輸入了一串地圖IP地址後，便被傳送至「虛擬中大」的康本園與其他畢業生集合。虛擬康本園看起來像一副樂高模型，由不同的方塊組成，而康本園的特色長梯和「七條龍」電梯與真實非常相似。有些玩家身穿畢業袍，有些則穿上卡通人物的套裝，而Alex則穿上香港示威者裝，大家等候期間都在康本園跑來跑去。

一年級生製作虛擬中大校園

這個虛擬中大校園是由大學一年級生Owen花了三個月製作，非常受歡迎，吸引近百人參加開放日。他在二○二○年四月十二日舉辦了第一屆「中大虛擬畢業日」，由於很多報了名的畢業生原來沒有購買Minecraft遊戲，最後只有大概十三名畢業生出席了活動。

「其實我對中大無咩歸屬感，當時入嚟都只係諗住搵工會易啲。」一邊玩，Alex一邊在Zoom說。Alex很深刻記得，曾經與同讀中大的女朋友在攝影比賽投票「最佳照片」，他女朋友毫不猶豫地選了「中大保衛戰」的相片，而他糾結良久，最終卻選了7‧1立法會的照片。「我覺得中大只係香港嘅一部分，而我對香港歸屬感大啲。」然而，已一年完全沒有再玩過遊戲的他，聽說有中大地圖便難得地重回Minecraft，更成為了十三個來到「中大虛擬畢業日」的畢業生之一。

「CUHK Minecraft：（broadcast）大家好，歡迎嚟到中大Minecraft畢業日！我哋會先同大家導賞校園嘅地標，之後會搭地鐵去三十九區，最後會係自由時間影相啦！」

對話框出現了廣播信息，令人感覺像身處《飢餓遊戲》電影之中。畢業生紛紛衝上山，不時在地上撿到花炮，只要拿着花炮向地上按右鍵，花炮便會在地上反彈向天，射出一炮炮彩色紙碎。畢業生與學術樓門前的畢業波波橋合照，仔細一看更會發現建築物都留有上學期的連儂牆和黑色橫額，全都與真實世界的位置相符。每個車站更停了一架經典紅白色的校巴，校巴裏寫着「1A」、「2」等路線號碼牌，只要按右鍵便可瞬間移動到下一個車站。

與「段校長」仲門合照

「喂，聽講有段崇智喎。」Alex興奮地說，接着與我和另一個同學一起跑向科學樓。看見了「虛擬校長段崇智」的樣子後，Alex不禁在Zoom大笑，形容「虛擬段校長」與世衛總幹事長譚德塞撞了樣。畢業生大合照時，大家都坐到百萬大道的仲門前，有個穿畢業袍的男角色卻不斷在仲門前轉來轉去。「佢係咪唔識點坐……」Alex說。不用多久，男角色便求救說：「How to sit……」令眾人啼笑皆非，紛紛在對話框寫教學。

活動接近尾聲，地圖製作者Owen突然在對話框說：「大家唔好走住！」Owen的句子一句一句地在對話框彈出，「我知道各位無咗畢業日」、「身為新生嘅我」、「好希望今次CU Minecraft可以畀大家有番個開心嘅體驗」、「最後我想送份畢業禮物畀大家」、「係一張虛擬中大嘅Wallpaper」、「衷心祝大家畢業快樂！」

Alex下載了那張電腦桌布，讚歎着製作者的心思，「佢大可以攞啲時間去睇戲、去做咩都得，但寧願整個中大出嚟，仲唔係為自己開心，而係真係想益人」。在虛擬中大遊玩時，Alex想起去年在中大看到磚地變得破爛時，自己當時也感到有點心痛，驚覺自己也有一份中大人的認同感。

「朋友有話過咁嘅畢業禮有咩意思。」他說，「但我𠵱家諗番，上年發生咁多事，覺得九七年出世，好似每個階段都見證住好多香港嘅事，𠵱家有排都返唔到中大，有張畢業相記住今年都好啊」。Alex其後在社交平台上傳了那張8-bit畢業相，寫道：「其實張相都幾有紀念價值啊。」

「祝各位，畢業快樂。」

文//莫曉晴

編輯//蔡曉彤

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