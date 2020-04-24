身體變家具 探索創意 雕塑無極限

文：劉彤茵

「香港的學生，真心講句，不擅長用雙手做東西。但接觸那些技巧後，均很快上手。」浸大視覺藝術院助理教授、雕塑藝術家Ekkehard Altenburger說。德國出生、曾於英國深造的他2017年開始任教浸大。他留意到因為教育制度及文化差異，香港學生對於木工、搓泥、鑿石等動手做技巧陌生。他憶述一次問到，大家能否組裝一個連鎖家具品牌的櫃、牀，學生回答因為送貨包安裝服務，絕大多數由技工代勞。這不限於學生，相信是不少港人寫照。然而，受疫情影響，學校工作室也要關閉。本學期Ekkehard任教兩個雕塑課程，安排適合在家做的工序或替代練習，供學生建立基本概念。

「雕塑一定是個實體（physical）的體驗。它是超越語言可以描繪的，多數是3D的，你可以從多角度看到不同事物。」Ekkehard說。說起雕塑，大家可能想到戶外一座座的作品，或用上泥、石、銅等傳統物料。雕塑在於物件、空間、觀者的關係，它甚至可有強烈的場域特定（site specific）元素，例如瀨戶內海國際藝術祭有不少雕塑作品跟自然環境，包括風、日照、森林相關。不過，現在經常對着的是「四堵牆」及自己。Ekkehard給學生「身體、椅子、物件」的功課，規則是椅子不能碰地，額外再加一件物件，學生要跟它們組一件雕塑。學生們用上洗衣籃、毛公仔、貓咪，扭曲身體形成獨一無二的雕塑。

一分鐘雕塑 挑戰物料限制

我們的身體，正是雕塑本身。拍完照片記錄後，「雕塑」便消失了。此功課跟著名奧地利藝術家歐文．沃姆（Erwin Wurm）的「一分鐘雕塑」系列，有異曲同工之妙。

Ekkehard於德國不來梅讀書時，歐文．沃姆剛好在該處藝術駐留，二人因而相識。他認為歐文．沃姆作品挑戰傳統物料限制，就算在局限環境，亦無阻創意：「他可以用任何東西來創作。很多作品亦非永恆的，這挑戰雕塑本身意義，亦富表演藝術成分。當他用自己的身體來做雕塑『材料』，其實令觀者跟藝術品產生親切感，收窄跟作品的距離。」學生要避免物件跌下來，練習也可讓他們了解平衡、定位等雕塑的基本課題。由於教師使用網上平台Miro的「大白板」，學生完成功課可即時上載，刺激其他同學做出與別不同之作。

困在家中 反有新看法

「以前你不會有如此多時間，在家中對住張牀，望着它。現在我們終於有機會了，哈！」三年級生李司朗說。有張牀，記者會寧願睡上去，但睡太多也不行。學生們在受困逆境有一些新看法，他說：「因為局限在家中，可以有更多對日常事物的想像，平時忽略了、想不到的。」Ekkehard給學生的另一份功課是要他們代替某件家具，思考物件跟環境的關係。學生化身衣帽架、掃把，甚至廁紙筒。李司朗則以養貓經歷創作，養貓戶多數置有貓砂盆，貓貓在砂上排泄後，主人再清理。貓貓會埋藏排泄物，不時把砂挖出四周。李司朗看着地上的砂，決定把自己身體弄成貓砂盆，兩秒引得愛貓好奇，交到功課，又跟愛貓建立有趣體驗（最後貓貓沒有如廁）。

「創作跟自己的感受掛鈎，作品好多時反映對社會及事物的理解，有時是很直接的。」同為三年級的Amber說，創作跟時代背景不可分割。教師給予一個有關堆疊（stack）的功課，要把家中物件堆疊得紮實，填滿某空間。由於家中有許多營養補充片的樽子，她便用以填成一個四方體。她雖是就地取材，記者卻聯想到近日有關健康的焦慮，呼應到疫時感受。李司朗亦認同，他在堂上學到石墨拓印（graphite rubbing），古時日本人拓印魚類，中國人則拓印碑文，簡單如在物件鋪上紙張，並以筆墨掃出圖案即可。因此，他想到拓印出時代痕迹：「我把馬路上繪有的『停』字拓印出來，足足有7張A1紙之大。之後把此大字置於因為疫情而關門的店外，並拍下照片。這是用自己方式記錄時代的創作，對我來說很重要。」

作品不必美！

輕輕鬆鬆可解悶，鬱結時或作抒發，一起動手做，你準備好未？讀者可能擔心自己沒「天分」，作品「不美」。Ekkehard指出美是藝術其中一部分，但「看上去很美麗，不是藝術的用意」。藝術反映此時此刻，現在如此就如此，或如一場自我記錄，不代表之後不變，他認為：「藝術是現在此刻到底我們是誰、我們是什麼的一個反映。你看看在二戰時期的藝術，讓人第一時間想到的不是美，真實、真相、感受等元素，才是切合的描繪。我的建議是，大家要做關於『現在』的事情（do something that is “NOW”），現在想的，就對了。」

編輯/蔡曉彤

美術/ SIUKI

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