正確姿勢：WFH陷阱多 姿勢背墊要配合

飯桌和椅子未必適合長期工作，坊間不少小工具聲稱可以改善姿勢，可否令大家舒舒服服在家工作呢？

杯形坐墊或有反效果

歐陽健直言，手提電腦托架只是相對好一點，幫助不大，最理想是使用桌上電腦。另外，稱可改善坐姿的杯形坐墊，或反令不良的坐姿惡化，「用後會出現弓腰，『夾硬坐直』使盤骨前傾，而背部亦沒有緊貼坐椅背墊」。他建議，如果座椅太深或腰椎弧度比較直的人，加背墊會比較舒服，或令姿勢更加正確。

使用背墊的考慮要點：

1. 本身座椅靠背的承托是否足夠？椅背會不會太短？

2. 座椅會不會太深「頂腳」？

至於標榜改善寒背的姿勢矯正器、矯正帶，只能當作是提醒矯正姿勢的工具，不宜長期佩戴。歐陽健解釋，因為矯正帶會令到本身已經較弱的肌肉變得更依賴和懶惰，令情况惡化。上交叉綜合症由不平衡的肌肉群所致，因此長遠應該放鬆本身緊張的肌肉，鍛煉弱的肌肉，以改善姿勢。

牀上懶人桌 不符合人體工學

有懶人必備之稱的「牀上懶人桌」，一張小小茶几可放在牀上當電腦枱。歐陽健提醒，「用一會兒可以，長時間用便絕對不可」。由於牀褥較軟，於牀上的坐姿難以符合人體工學，不建議在牀上工作。如空間所限，無法避免在牀上用電話、電腦，宜盡量將背部靠着牀頭板，每隔一段時間便起身活動一下。