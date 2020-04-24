在家工作易工傷？ 4招趕走鵝頸媽媽手

註冊物理治療師提醒，家居環境未必適合長時間工作，大大增加頸部痛症形成和手部勞損的風險，引起「鵝頸」、「媽媽手」。

文：李祖怡

大家安於家中工作，工作節奏看似輕鬆，但上下班時間變得模糊，實際工作時間隨時比起辦公室還要長；加上家中配置設備始終不及辦公室，家中沒有正式辦公桌，姿勢不正確風險大增。當長時間低頭用平板電腦或手機覆電郵短訊，手提電腦打字，鵝頸、媽媽手隨時發作！

肩頸長期前傾 上交叉綜合症

註冊物理治療師歐陽健表示，鵝頸主要是形容較瘦的人有圓肩，頭部前傾，頸部看上去較長，但其實不只瘦人會有這種情况。鵝頸學名是上交叉綜合症，當坐在椅上長時間看電腦屏幕，很自然會伸長頸，不自覺寒起背來，肩膊縮起向前傾。長期向前傾的姿勢令胸部肌肉緊張，頸部肌肉亦因為頭部前傾的重量而拉緊；而背部中下斜方肌及深層頸屈肌（下巴位置的肌肉）較弱，強弱肌肉成一個交叉，故稱作上交叉綜合症。

窩居空間有限，可能連擺放一台桌上電腦都容不下，更不用說辦公椅和書桌。手提電腦、平板電腦屏幕較小，為了看清楚，身體會不自覺向前傾。一般情况下，使用桌上電腦會較使用手提電腦或平板電腦好，原因是電腦屏幕、鍵盤、滑鼠擺放位置等較符合人體工學的原則。

長時間用手機平板 增肌骼痛症

而長時間使用手提電子產品，例如手提電話、平板電腦、手提電腦，會增加肌骼痛症風險，常見如肩頸、手部疼痛。2019年刊登在Advances in Human Biology期刊的伊朗研究指出，在非辦公室使用手提電腦，對肌肉骨骼疾病的影響，其中以頸部、上下背部、肩和手腕影響最大。

歐陽健提到，臨牀上有不少病人用手提電腦或手機時姿勢不良，如坐卧在牀上或躺在沙發上，引致肩頸或上肢疼痛。嚴重可導致頸肩的上交叉綜合症，或俗稱媽媽手的狹窄性腱鞘炎。媽媽手其中一個成因與肌腱長期勞損有關，例如媽媽長時間抱小孩、換片、餵奶等重複動作，使手腕長期屈曲受壓。

單手滑手機 易患媽媽手

但媽媽手並非媽媽獨有的痛症，任何人都會患上。在家工作期間，大家為貪方便直接用手機處理事務，尤其是經常單手滑手機的人士，會加重拇指及手掌肌腱負荷，增加引致上肢痛症的風險。當拇指的外展拇長肌、伸拇短肌發炎，便會導致狹窄性腱鞘炎。

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com