打蛋器、膠刮、牛油紙

材料A：（分量：12塊）

提子乾……60克

黑冧酒……1湯匙

無鹽牛油……100克

白砂糖……50克

黃糖……30克

雞蛋……1隻

牛奶……2茶匙

原片燕麥片……100克

材料B：（已篩）

中筋麵粉……100克

梳打粉……1/4茶匙

肉桂粉……1/2茶匙

鹽……1/2茶匙

做法：

1. 提前一晚將提子乾浸於黑冧酒內，冷藏備用

2. 無鹽牛油放於室溫下待軟化，用電動打蛋器將其打至乳白蓬鬆；再加入白砂糖及黃糖，繼續打至順滑軟身；然後分4次拌入蛋液，徹底攪勻至沒有乾粉或結塊

（提示：切忌一次過將蛋液全部倒入，因為這會令牛油吸收不好，導致蛋油分離，做出來的曲奇亦會較黏身，影響口感）（圖六）

3. 加入已篩勻混合的材料B，用切拌方式將麵糊混合至沒有粉狀；再放入冧酒提子乾和燕麥片，充分拌勻

（提示：此步驟切忌用打蛋器直接攪拌，否則會造成麵糊生筋，令曲奇不夠鬆化）

4. 倒入牛奶，同樣以切拌方式拌勻。然後將麵糰蓋上保鮮紙，放入雪櫃冷藏30至45分鐘。取出後將麵糰分成12等份，放在已鋪有牛油紙或烘焙墊的焗盤上

（提示：想焗出來的曲奇更美觀，提子可放在麵糰表面；麵糰之間亦要有足夠空間，讓餅乾變大）（圖七）

5. 放入已預熱調校至180℃的焗爐，焗12至15分鐘至金黃色

小貼士：

1. 製作此曲奇的燕麥片必須選用原片大麥片，如果以即食或快熟燕麥片代替，它們接觸到麵糊中的水分便會馬上變成糊狀，無法做出鬆脆有嚼口的質感

2. 混合白砂糖和黃糖一起使用，可增加風味

3. 鋪在焗盤上的牛油紙，建議可用透薄網格的烘焙墊代替（圖八），墊上的格紋會在烘焗時產生疏氣作用，令焗出來的曲奇更香脆