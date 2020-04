衣櫃常駐藍白色系 海軍風格展個性

天氣回暖又是轉季買衫之時,但鑑於疫情,很多人都有"to buy, or not to buy"的糾結。那倒不如利用在家閒餘空檔,整理一下衣櫥,並將現有的個人服飾mix & match,既可消磨時間,又能培養穿衣品味。今次Style hacks介紹3個海軍風格的穿搭方案,教你如何活用衣櫃常駐的藍白色系服飾,拼湊出風格不一的時尚造型,讓你在天天戴口罩的「蒙面」生活下,仍能靠衣裝展現自己的風格和個性。

查詢:agnès b www.agnesb.asia;American Eagle www.ae.com;Future Classics www.ka-pok.com;GU www.gu-global.com;Kapok www.ka-pok.com;Loewe www.loewe.com;Luddite www.facebook.com/luddite181;Muji www.muji.com;Sandro www.sandro-paris.com;Zara www.zara.com

文:Angel Hong

統籌:John Wan

編輯:廖偉龍

電郵:lifestyle@mingpao.com