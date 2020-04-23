知多啲：古書「冲涼」除菌除酸 回復柔韌

黑黴菌致呼吸道疾病

以一本19世紀中葉古書為例，Jennifer收到物件後，首先會檢視書的結構、封面材料、書的紙質、膠水、墨水、損壞程度等不同方面，以判斷書本受損程度，然後對症下藥，情况嚴重的需拆書，逐頁處理。基於受損的書籍有一定數量的灰塵和黴菌，她會戴上手套、高規格的口罩、眼罩和穿上專用的圍裙工作。她指出，黴菌有超過400種，在書頁最常見到的黃色點是褐斑（foxing）。但有些黴菌對人體健康構成威脅，特別要注意一種黑色的黑黴菌（mould），會引致呼吸道疾病，叮囑大家見到不要赤手觸摸，也不要自行處理，應找書籍修復師除菌。

逐頁除塵、除蟲屍和卵

檢視過後，修書工作正式開始。她先為書本每一頁紙除塵、除蟲屍和卵。有別於上文提及的吸塵、掃塵的預防方法，她使用專業的除塵海綿，像用橡皮膠般不斷輕擦書紙（圖①）除塵。清理好塵埃後，便幫書「冲涼」，目的是清潔紙上的黴菌和蟲迹之餘，也因為紙張酸度高會變得乾脆，需要除酸，使紙張回復柔韌度。

「濕洗」或「乾洗」 修復加固

冲涼分「濕洗」及「乾洗」兩種方法，前者是指將整張紙放進混入藥水的暖蒸餾水浸透（圖②），其間不斷換蒸餾水徹底清潔，接着在已冲涼的紙張加固紙劑，增加紙張的堅韌度，整個冲涼過程大約需時1天，然後風乾或開冷氣機讓它在24小時內乾透。「乾洗」則是把紙張浸在藥水中，直至藥水揮發至只剩下白色除酸粉末（圖③），Jennifer建議不掃走這些粉末，因為仍有防酸的作用，使紙張保持柔軟一段時間。

書紙乾透後（乾洗會留下白色除酸粉末），這時便要用專業修復紙及無酸漿膠修復書紙上的破損和裂紋等。待紙張的無酸漿膠乾透，便用專業的壓紙機壓平書紙。接着便修復書的封面，再加固書脊、書衣（即書封皮/書封面外後加的書套）、書腰（即包裹在書封面中部的紙帶）等部分，最後連同修復好的書封面釘裝和加固。

這只是大概的步驟，因為實際上所需的技巧更多，光是封面，可能會涉及皮革等不同素材、燙金等問題，外行人不宜貿然自己弄，否則會弄巧成拙，出現更多問題和損壞。所以書有「病」，記得尋找專業「書醫生」幫手！