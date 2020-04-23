「書醫生」5招除塵抗菌 愛書不怕「着潮」生病

人生病要看醫生，書有病也應看「書醫生」。這位「書醫生」是本港少數的書籍修復師李瑞雲（Jennifer）。她習書籍修復超過10年，早期自學，2008年創辦The Book Attic書店後發覺面對更多修復問題。為解決疑問，2010年起她多次前往英國，跟在這領域的高手學習技藝，早前她便向英國書藝師Alan Fitch學習訂裝18世紀皮裝書的知識，亦積極報讀不同機構舉辦與修復相關的短期課程，也曾到過大英圖書館學習修復相片，逐步累積多樣化的技巧和經驗。Jennifer指出，即使是門外漢，只要學懂5大保養方法，不論平裝書、精裝書、硬皮書，都可以減少着潮或受損「生病」機率。

書架勿近窗 弄濕24小時內風乾

Jennifer表示，回南天和梅雨季節，書本容易因潮濕引致黴菌滋生等問題，故首要學會防潮。記緊書架要時常保持乾爽，不宜靠近窗邊，以免梅雨季節着潮及下雨時雨水沾濕書本。萬一不小心弄濕書本，先要盡快用專業吸水紙吸走水分，然後開冷氣及抽濕機，使書本在24小時內乾透，之後把書壓於重物下以撫平書紙。要注意的是，如果書本是用工廠製作的「機造紙」，因為製作時向單一方向拉平，風乾後紙張的纖維不能向外延伸，即使壓後也未必完全撫平書紙，或會出現波浪紋。假如書本所用的是「化學塗層紙」，例如雜誌常用的粉紙，着潮或沾水後化學塗層溶解，紙便迅即黏在一起，基本上是無藥可救。坊間流傳放入雪櫃中弄乾，Jennifer不建議，因為結冰後水以另一形態存在，解凍後水仍然留於紙中，傷害書本。

書頂放紙隔塵 乾薰衣草包防蟲

要保養書籍，Jennifer叮囑還要除塵和防蟲患。平日清除書上、書內頁及書脊內（即打開書頁與頁連接的坑位）的塵埃，或可在書架的書頂部放1張紙，阻隔塵埃囤積，此舉可防止真菌和黴菌滋生。防蟲方面，書架或書櫃可放天然乾薰衣草包、不含化學成分的樟木條或樟木丸。假如覺得樟木條或丸開始失效，可以浸在有防蟲功效的雪松油（cedar oil）一會兒，風乾後再使用。

宜從「書口」拿取 避免「扯傷」書脊

不少人習慣從書架上用手指拉書脊取書，但拉力會扯傷書脊，甚至令書脊脫落，Jennifer建議改由書脊另一端的「書口」拿取書本。若書脊脫落，千萬別用含麵粉或米成分的漿糊黏合，因其甜味易吸引蛇蟲鼠蟻。還有一點要注意是書本也會因光污染受損脫色，建議於窗戶貼上防曬隔熱膜，阻隔陽光直射。

李瑞雲facebook：@thebookattic.hk

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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