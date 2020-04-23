網購甜品 蘑菇蛋糕完美送達

【明報專訊】甜品發燒友有福了！香港四季酒店早前於電子購物指南推出蛋糕外賣服務，客人可在網上超過20款的糕點項目，包括原個磅裝蛋糕、迷你蛋糕、甜酥和英式鬆餅等，於24小時前預訂，翌日於酒店The Lounge中自取或額外付費送貨（$200起）。行政餅房主廚陳永雄（Ringo）分享說，他們與酒店車隊經多次親身測試和改良，讓蛋糕不會在運輸中途變形或崩塌，「以蘑菇形的大紅花雜莓朱古力蛋糕（每個$55）為例，曾試過因行車時的震盪令菌傘和菌柄分離，於是便改良用一支朱古力來鞏固兩者，不會塌下」。