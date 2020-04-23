星級酒店速遞牛扒 精心計算 送抵剛七成熟

烤肉主菜5選1 三文魚嫩滑牛扒味濃

為對應疫情，不少名牌酒店都推出外賣套餐，最新加入的有香港麗思卡爾頓酒店，他們的4人分量The Perfect Roast外賣套餐，包括烤肉主菜、湯、配菜、磅裝蛋糕及手工麵包。湯可選熬製3小時的法式龍蝦湯，或混合白菌、羊肚菌和日本香菇製作而成的忌廉湯。烤肉主菜可以在5款中選1款，分別有香烤法國黃雞配焦糖乾葱汁（$1500）、香草脆面有機Salmon Trout配檸檬牛油忌廉汁（$1500）、經典蜜汁烤金門火腿（$1500）、香烤美國特級肉眼扒配黑椒汁（$2000）和烤羊架配香蒜迷迭香汁（$2000）。採訪當日，記者試吃香脆的Salmon Trout，魚肉嫩滑，香草脆面脆卜卜，很少魚肉會有這樣香脆的口感。至於另一款香烤美國特級肉眼扒配黑椒汁，肉質呈粉紅色，成熟程度較好，肉質軟腍味道濃郁。香港麗思卡爾頓酒店西式宴會主廚何耀聰（Tony）表示，由於是外賣關係，他們特別將牛扒烹調至半生熟，計算運輸途中的餘溫，待牛扒送到客人手中時剛好達至約七成熟，適合大部分客人的口味。

4月30日前網購享七折優惠

他又建議取餐後在45分鐘內食用，盡量不要翻熱，因為會影響食味。若必須加熱，可先把食材切成4份，然後逐件放入微波爐加熱，「牛扒的話，如要加熱5分鐘，切忌一次過叮，否則肉會變得很乾，應分開幾次，可分拆為叮5次1分鐘，這樣水分便不會流失得太快。魚肉的話，約翻熱10秒，魚肉保持嫩滑，香草仍然鬆脆」。套餐配搭豐富，蔬菜亦多，有黑松露薯蓉、羅勒青醬蔬菜、田園野菜沙律等。而由即日至4月30日透過限定eShop訂購更可享約七折優惠，其中肉眼扒套餐減至$1370，更抵食！

■香港麗思卡爾頓酒店 外賣服務

查詢：2263 2160（前一天預訂）

外賣預訂及自取時間：上午10:00至晚上10:00

限定eShop：bit.ly/2V71BYQ（網購及優惠價至4月30日）

註：The Perfect Roast可自取或付費額外送貨服務，港島區$350，九龍區$250，新界及香港南區$450

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com