Grooming：男士也要對抗「口罩肌」

【明報專訊】在這段「日日佩戴口罩」的抗疫期，即使是平日甚少打理儀容的男士，也需要學懂護膚的「一招兩式」，來對抗「口罩肌」帶來的後遺症。資深化妝師Deep Choi表示：「長時間佩戴口罩，除了會令面部皮膚又焗又濕，亦因為經常的呼氣、吸氣，導致肌膚變熱，而當皮膚愈熱，便會愈容易出油。」他認為在佩戴口罩期間，可以多注意為肌膚降溫，定時噴以保濕噴霧，紓緩肌膚。在選擇洗面產品方面，Deep建議，使用低敏潔度配方的潔面啫喱，會令肌膚更為清爽；不過，他並不建議使用強效控油的潔面產品，「因為會導致肌膚致敏，以及乾涸。」