Watch News：Baselworld表展何去何從？

參展商主席要求Baselworld全數退款

在新冠肺炎疫情下，Baselworld在宣布押後至2021年1月舉行後不斷爆出震撼消息。根據新加坡鐘表網媒SJX報道，Baselworld 2020的參展商先在2月份收到MCH要求找清參展費用，其後即宣布表展取消，讓人認為主辦單位是處心積慮，及後MCH給予4月底為期限，要求參展商接受Baselworld提出的退款二揀一方案，但兩個選項均非全數退款，反而要求參展商將款項用於2020及2021展覽的開銷。故Baselworld參展商主席Hubert J. du Plessix向MCH集團發出公開信，要求主辦單位向所有參展商作全數退款。Hubert J. du Plessix是希望助參展商取回所有款項，特別是當中的中小企，藉此渡過經濟寒冬。

5大重磅品牌另起爐灶

其後Patek Philippe、Rolex、Tudor、Chanel和Chopard 5個原本參與Baselworld的重磅品牌，即公開宣布脫離Baselworld，並在明年4月在日內瓦Palexpo聯同FHH舉辦新表展，將會與同期舉行的Watches & Wonders連結；而LVMH集團亦宣布旗下Bulgari、Tag Heuer、Hublot及Zenith均會退出Baselworld，全心投入參與2021年4月在日內瓦舉行的腕表發布會。雖然中間Baselworld主辦單位MCH曾發聲明，指出原定延期決定，是跟一眾參展商商量下作出的決定，但最後一班龍頭品牌卻以退款爭議為由另起爐灶，MCH表示將在數星期內公布針對Baselworld展覽的長遠安排和策略。在各大品牌紛紛向FHH靠攏，而兩大集團Swatch和LVMH集團均以獨立形式舉行自家發布會時，究竟Baselworld會不會因為一場新冠肺炎而玩完，大家必定要密切留意。

文：Tung Cheung