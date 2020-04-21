日式育兒記：停課令混亂 日本媽媽生氣了

其實在安倍宣布「緊急事態宣言」之前的一個星期，日本人已經開始人心惶惶。3月底不少人也在通訊軟件中瘋傳一條信息，疑似是由電視台新聞製作人發出，內容大概是安倍將於4月初宣布封城，大家將會被禁足，公司請預先做好準備，市民也要盡早準備食物、生活用品等。今次日本人也開始緊張起來，不求fact check，全部人湧上街入貨。到3月30日，官房長官菅義偉在記者會上稱絕無封城一事，日本還不到宣布緊急狀態的程度，但日本人也心知不妙。

4月初的那個星期真的不好過，日本上班族仍不能在家工作，每天需乘坐「滿員電車」上班，擔心自己感染新型肺炎之餘，又擔心不上班會被老闆責罵；一班家長們也一樣憂心忡忡，全國學校大部分也定於4月6日開學，但政府或學校並沒有就4月如期開學與否發言，令眾家長們不知所措。

有人回鄉避疫 有人堅拒停課

坊間很多人說「緊急事態宣言」不是封城，其實沒有什麼大作用，但宣言頒布後，東京不少公司也開始要求員工在家工作，百貨公司、商場等也開始休業，而關東一都三縣（東京都、千葉縣、神奈川縣及埼玉縣）的小學、中學及大學也宣布將延遲至黃金周後（5月6日）才開學。那幼稚園及保育園呢？在東京的按地區而定選擇開學與否，例如世田谷區的病例比較多，政府便劃一要求全區的幼稚園及保育園休園至5月，但我居住那一區並不是政府要求休園的區域，而且我兒子MJ所讀的屬私立幼稚園，所以開園與否毋須跟隨政府指引，交由校長而定。

其實無論開園與否，我早已跟校長請假至黃金周。我知道有其他家長跟我一樣擔心，也相繼請假，有些甚至已回老家避一避風頭；當然也有媽媽覺得肺炎不是什麼一回事，當PTA主席跟我們宣布校長因學生健康理由，決定休園至5月時，有兩個日本媽媽即時在群組大罵，說政府沒有說停課，為什麼校長自把自為，更要求各家長們投票。這兩個媽媽定必是極之生氣，才會在群組說心底話，因為日本媽媽在群組一向都是噓寒問暖，說一些客套話，這次僵局我也是第一次見。要媽媽們在群組上表態，根本沒可能。最後PTA媽媽私下跟這兩個媽媽接觸，再跟校長開會才得以終結。我另一個朋友的幼稚園也有類似的停課爭議，繼而引發不愉快事件，網上也有不少家長甚至學校，對政府的指引不清晰表達強烈不滿。

香港大部分家長們已估計今年開學無望，日本疫情愈見嚴重，情况如沒有任何改善，開學也應該遙遙無期。現在只希望少了人上班，少了人去應酬，少了人去喝酒，日本人能合力「stay home save lives」，共同抗疫，扭轉日本情况。

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第290期]