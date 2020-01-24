教大GPS：幼稚園教師的非華語文化覺醒

從這件事可見，縱然我們與非華語人士一起在香港生活，近在咫尺，對於他們卻很陌生。

1699年，印度錫克教最後一位Guru——Gobind Singh，為使群眾消除不同種姓（Caste）的階級觀念，賜予男性教徒Singh的姓氏，女性教徒則採用Kaur，從此無分種姓，彼此平等相處，成為Khalsa，即純潔的。父親姓Singh，女兒姓Kaur，只說明他們應該是錫克教徒。

教師知道齋戒月日期嗎？

由於對非華語幼兒的文化了解不深，我們教學時難以連繫到他們的日常生活。例如，大部分幼稚園早上都有讀「晴雨表」活動，教師與幼兒說說今天的日期、天氣。然而，很少教師會說：「今天是4月24日，是齋戒月（Ramadan）的開始，Mohammad今天就不可以吃東西了。」教師這樣說，可以把幼稚園的教學活動，聯繫到非華語人士看重的日常宗教生活。

再進一步，教師還可以向全班幼兒、包括華語與非華語的提問：「Mohammad為什麼不吃東西？」「減肥！」「不是。Mohammad是伊斯蘭教徒，不吃東西是為了感受窮人的困苦。沒有東西吃會怎樣？」「肚餓」、「辛苦」。「是的，所以我們要珍惜，懂得感恩。」藉着非華語幼兒的生活經驗，教師教導全班幼兒感恩珍惜、積極樂觀。

這對教師而言，是很簡單、易做的事，但前提是，我們是否知道齋戒月的日期？理解齋戒的目的？

交一幅全家合照也不容易

有些時候，我們對非華語人士的文化認識，是彼此尊重和相處的基礎。去年是豬年，有幼稚園舉辦豬年迎春暨一月份生日會活動，要幼兒穿上中國新年服飾或有豬圖案的衣服。對於華裔幼兒，這樣安排並無問題；不過，如果我們從巴基斯坦幼兒的角度考慮，這樣會否反映我們對他們文化不夠敏感？他們既非華裔，且信奉伊斯蘭教。依據《古蘭經》的說法，豬肉是「不潔的」（第6章145節）。

再舉一個例子，我們教「家庭」這個主題時，邀請幼兒帶一幅全家合照回學校分享，是常做的教學活動。拍攝家庭合照，是否理所當然？部分非華語人士，認為照片與偶像崇拜有關，家中很少有照片。帶一張家庭合照，並不容易。

當然，不是每個非華語家庭都這樣，但問題是我們能否預見當中的困難，從而懂得先向家長查詢。

非華語人士的文化並不神秘，反而只要我們抱持開放態度，主動了解，就會發現他們文化多姿多采。多元文化可以是教師的「教學資源」，而非「問題」。

文：林浩昌（「非華語幼兒的中國語文教學專業發展課程」課程主任、兒童教育及發展科學研究中心成員）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第290期]