本周FOCUS．採訪手記：小學拍二創電影 為學生帶正能量

校友教師齊參與 解決拍攝困難

是次拍攝有多名教師及校友參與，學校的多媒體統籌員李熬霜是其中之一。她畢業於香港浸會大學傳理學院電影學院，可以把專長應用在影片上，無論拍攝手法及剪接也令人眼前一亮。不過，學校的器材始終有限，拍攝時不時遇到問題，例如在學校大堂拍攝時，受天然光影響，令場地背景有點反光，要更換部分道具，這時團隊便要即時四出張羅，重新佈置。雖然教師們經常要頻頻撲撲地解決不同困難，但全程各人均笑容滿臉，態度積極，充滿正能量。不難想像，他們炮製的微電影也可發放出正能量予孩子。正如參與微電影製作的生命培育主任嚴天樂所言，亞小的理念之一是「做最好的我」，希望學生每天進步，「教師們努力拍攝達到理想效果，正好是身教，讓學生知道教師也會精益求精，做到最好」。

這次採訪更令我深刻體會到，今時今日當教師不止是作育英才，在世紀疫情下，還要肩負起生命教育，讓學生從他們身上學習到如何以樂觀態度面對眼前的挑戰，跨越逆境。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第290期]