專家意見：多讀關愛主題書 疫境傳遞正能量

父母再忙 抽幾分鐘伴讀也好

Carmen表示，小朋友精力無限，但看書時，卻是最平靜的，所以是很好的機會去給他們跟爸媽訴說感受。當然，每天保持固定閱讀時間是最好不過，她也明白有些父母的工作非常忙碌，未必每天能抽空跟孩子伴讀，但她認為，閱讀好比刷牙等生活習慣，再忙也一定要做，即使只是短短幾分鐘也好，目的就是令它變成生活常規。如果父母真的分身不暇，她建議由祖父母或傭人充當伴讀角色，家長也可透過錄音、拍片，或者尋找一些網上資源，如電子書和有聲書，參與孩子的閱讀旅程。

從舊相簿入手 述說童年逸事

很多父母覺得培養孩子閱讀習慣的另一難處，就是自己根本不喜歡閱讀。Carmen提議可從非實體書入手，「故事不一定是要從書中一字一句讀出來，可以打開舊相簿，跟孩子述說童年逸事，或者從自己看過的報紙、小說，找出一些有趣又有意思的事情講給孩子聽。因為書本本來就是跟生活接近、與生活有聯繫。」

[Happy PaMa 教得樂 第290期]