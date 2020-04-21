世界閱讀日：家長放手 孩子自由讀 5招培養快樂小書蟲

文：沈雅詩、顏燕雯

香港創意閱讀教育協會會長、資深學校圖書館主任董雅詩（Alice）認為，現在孩子停課，也不用忙於上補習班、興趣班，生活步伐慢了，正是培養閱讀習慣的好時機。然而，要小朋友愛上書香，家長的角色十分重要，「閱讀是需要建立氛圍，要講氣氛」。Alice分享了5個小貼士，或更易培養出小書蟲。

貼士1：讓孩子選書

把選書決定權交給孩子，是邁向成功第一步。Alice不諱言，小朋友天性易受圖像吸引，因此他們普遍愛看漫畫、繪本這類在家長眼中視為「無嘢學」的書籍，但爸媽應該尊重他們的選擇。「家長首先要放下功利的想法，閱讀不一定每次都要跟語文掛鈎，看書也不是為了要學好中文、識多一個英文生字，這只是bonus。」她強調，閱讀真正的好處，在於可擴闊孩子的視野，發揮他們的想像力，並且在繁忙的學習生活中，給他們添一點樂趣。「所以，不要過度干預孩子選什麼書，否則，他們只會覺得閱讀是課本以外的另一種負擔，失卻興趣。」若家長真的做不到完全放手，就記着這個3:1原則，「讓孩子自由選3本書，家長才代選1本」。

貼士2：設固定閱讀時段

跟孩子選定一個固定閱讀時段，把它變作每日活動流程，有助化成為習慣。至於每天應該閱讀多久？ Alice表示，要視乎年紀，初起步以20至30分鐘為宜，「時間太短未足以醞釀氣氛，但亦不能要他們坐45分鐘、1小時去看書，孩子會缺乏耐性，半小時左右會比較適合」。

貼士3：親子共讀

Alice開宗明義說，想小朋友成為「讀書人」，家長亦要一起讀，「斷不能這邊廂叫孩子看書，那邊廂自己在搓麻將吧！」但何謂親子共讀，眾說紛紜。是父母跟孩子朗讀圖書？抑或孩子念一段，家長念一段呢？Alice認為，廣義來說，只要是爸媽跟子女在同一時段一起看書，哪怕是你看你的，我看我的，已經是親子共讀了。「重點是在家庭裏製造閱讀氣氛。」

貼士4：推閱讀獎勵計劃

閱讀獎勵計劃是學校常用的招數，但其實家裏亦用得着。Alice提議家長先和孩子設計一張「儲分卡」，就是簡單點，只畫30個小格亦無不可。每次當親子共讀完畢後，便在卡上蓋印（或貼上貼紙、塗顏色等），待蓋滿10個印後，大家便一起實行獎勵活動，「獎勵不一定是實體禮物，可以是做一些親子都感興趣但又少做的事情，例如一起焗一個美味的蛋糕等。待下次蓋到第20格、30格時，又做其他活動，目的幫助大家有個目標，增加推動力」。

貼士5：趣味延伸活動

建議偶爾跟小朋友做些跟閱讀有關的小手作，例如「隧道書」、「8格小書」等。「之前試過跟學生一起看《西遊記》，之後便一起做隧道書，做法很簡單，亦輕易在網上找到參考資料。」Alice又推介大家使用Canon Creative Park網站所提供的免費紙品素材，「那裏有很多動物和跟自然科學相關的圖案，甚至連孫悟空、白雪公主、小紅帽等經典故事人物角色亦有。只要有彩色打印機，列印出來，便可成為隧道書、8格小書的配圖，甚至可製成立體模型，非常有趣」。

另外，StoryJumper亦是Alice極力推薦的一個免費網站，可供小朋友編寫個人童書。「小朋友可利用這個網站，以中、英等文字，撰寫故事內容，之後透過StoryJumper所提供的角色、物品、場景圖庫，直接套用到故事畫面中，製成可供線上瀏覽的書本，跟親朋好友分享。」想獲取更大滿足感，不妨考慮少許花費，申請把檔案轉成電子書，甚或印刷成實體書，「就是印成硬皮書，運送到來香港，也不過是約$200，很划算」。

不過，Alice再三提醒，創作圖書無非是想令孩子更愛書，因此，在小人兒的創作過程中，家長不宜「指手畫腳」，「家長的角色只是協作者，而非主導者。當孩子有生字不懂，我們可以教，但千萬不要干預他們的創作，或在身旁逐字逐句修改，否則只會引來小朋友的反感，失卻了延伸活動的意義」。

[Happy PaMa 教得樂 第290期]