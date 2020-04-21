林德煒、何詠詩實踐自產自銷 水耕番茄食用花 本地直送

林德煒（Derek）和何詠詩（Silvia）在香港土生土長，從事耕作之前，分別從事食品貿易生意和平面設計。為何無緣無故對種植產生興趣？Derek起初是為了確保家人的身體健康。「7年前，太太患上妊娠糖尿病，我得猶如營養師般小心謹慎挑選食材，那時才了解何謂食品安全。」他始發現，「在香港，很多時候我們連食物產地也未必清楚，更遑論知道它是如何種植出來吧」。Derek思考，除了從市場上購買一途，香港是否就沒發展農業的可能？在了解相關技術過程中，他發現水耕種植運作上較乾淨衛生；相對傳統種植，對地方面積的要求較小，適合地小人多的香港。2016年，在資金和人手配合下，他正式成立「Hydrogro水糧莊」；目前在粉嶺設有約1萬平方呎的溫室，以種植番茄為主。

自行組裝 貨櫃打造種植室

Silvia則是在農場首次品嘗食用花後，一試難忘，繼而在學習水耕種植時，因緣際會認識志同道合的Derek。去年她更辭去設計師工作，全職投入農場耕作，專心發展食用鮮花種植坊「花咏」。現時，在元朗建設的種植室，主要用來培植食用花。

水耕種植在香港是一項較新興的技術，不但投入成本較高，亦少有合適農業人才和經驗。「在香港耕種，需要『計算得好盡』，才有機會做到一些成果。大家都是邊做邊試，見招拆招。」Derek道。目前水糧莊是一個4人團隊，成員都是80、90後的年輕人。為節省建設成本，團隊積極發揮「土炮精神」，除承包場地的規劃設計外，更自行組裝部分裝置，一手一腳搭建溫室，將貨櫃改裝成種植室。「水泵、風機都是自己架設的；至於使用貨櫃種花，則是方便隨時搬走。」

在每個約20來呎的種植室裏，兩側設置種植架，每層擺滿以椰糠為土的盆栽，並設有潮汐式灌溉系統。「比起從上而下澆水，讓盆栽從兩旁水道吸水，能更好控制植物的生長狀態。」Silvia解釋。花朵在攝氏廿多度常溫生長為佳，種植室備有相應冷氣及抽風系統；他們還裝設LED燈，藉着調整不同燈光顏色，補足室內無法接觸陽光日照的問題。

在全環境控制規劃下，他們可以遙控操作農場裏大部分儀器；Derek和同事的日常工作，更多的是記錄植物的生長周期，仔細觀察其情况，並因應氣候狀况適時調整，確保農作物能夠茁壯成長。位於粉嶺的番茄溫室，亦是另一處需悉心打理的微型生態系統。他們每天來回粉嶺和元朗兩處農場，很多時待到晚上10時多才能離開。

在偌大的溫室裏，他們需定期量度番茄根莖的長度和粗度，點算每棵樹藤上有多少串番茄，以及每串番茄的數量和顏色。駕駛着升降台，穿插在一行行番茄之間，時而修剪多餘果實葉子，時而檢查有否蟲蟎侵擾，處理蟲患；最後待番茄成熟，從青綠轉橙紅，他們又徐徐從樹上採摘果實，按時送往各區銷售點。「如果過得太舒服，番茄樹會只專注生長而沒動力結果，我們便要摘掉它頂部的葉子，不時給它施壓一下。」

香港長年的炎熱天氣，亦令他們在種植時費盡心思。「我們試過利用熊蜂授粉，卻沒想到天氣熱至連牠也不願動要罷工！」Derek笑說。氣溫過高易令植物「冇厘神氣」，直接影響果實質素和收成。「也試過有次放假一天，回來後發現供水系統失靈，花兩星期才長出的花苗就這樣枯萎掉，真是心痛極了。」Silvia說時仍一臉惋惜。

社交平台宣傳 街市攤檔販售

4年下來，他們累積了一定經驗，根據收集的耕作數據和紀錄，逐漸摸索出一套可持續的運作模式，維持穩定的市場供應。他們藉着社交平台宣傳，主要經街市攤檔銷售，逐步實現「自產自銷」的願景。近期的新嘗試，是與餐廳合作在尖沙嘴某大型購物中心開設「快閃店」。「我們期望水耕種植是可持續發展的，大家能在香港買到既放心又新鮮的即食蔬果。」

現時，Silvia主力發展食用鮮花種植坊花咏，悉心培育10多種不同種類的食用花，計有荊芥、藿香、三色堇、馬鞭草、滿天星、薰衣草等，花朵姹紫嫣紅，令人賞心悅目。種植坊的銷售對象，主要來自飲食行業，包括餐廳廚師和做餅師。為要配合「相機食先」的潮流，花朵的外觀顏色是否配合擺盤，是他們考慮的主要因素，但味道能否與食材配搭亦同樣重要。古有神農嘗百草，Silvia平常也以吃花為樂。「花葉皆可食，但花瓣味道會淡些。」她說不同花種味道各異，「有些如青瓜般清新，也有像甘油的味道」。荊芥、藿香則為中藥材，所以有淡淡的苦澀味。「最有趣的是琉璃苣，嘗起來是一股生蠔的海水味道！」Silvia笑道。

「我們與顧客同步成長，他們影響我們選擇哪類花種，以及該如何種植。」本地種植，除了保障農作物品質新鮮，也讓他們跟顧客有更直接的交流。飛機來貨因為經歷溫差不停轉變，質量始終打了折扣；為了保持菜式美觀，廚師往往留待出餐前一刻才鋪上食用花。「本地貨則比較耐放，現在他們出鍋時便可直接鋪上，令烹調流程更流暢。前陣子有個中廚希望在熱湯上配搭食用花，我們在多番嘗試之下，最後為他找到既留有花香，又不會因受熱而立即蜷曲的花朵。」

學校建小型溫室 教學生種生菜

在機緣巧合下，水耕種植也為Derek他們帶來另類的發展。現時，他們在兩所小學擔任導師，將經驗轉化為教程，在學校建立小型溫室，教導小四學生種植生菜。Derek笑說，「原來對小學生而言，平常在市場上看到的蔬菜，自己居然能夠從一粒種子成功種植出來，是頗震撼的一回事」。在收割時，發現生菜的根莖竟與菜葉一般巨大時，他們又會禁不住興奮得嘩叫起來。學生們對耕種的雀躍反應，也間接肯定了Derek和Silvia這些年滴水穿石的努力。

■給香港的話

「開拓水耕種植的過程中，曾碰上不少難題，只能見招拆招，卻又總會柳暗花明，連結好些新機遇，讓農場得以發展下去。」

■Profile

◆林德煒（Derek）

「水糧莊Hydrogro」創辦人，致力發展水耕種植，培植本地番茄。

facebook專頁：Hydrogro

◆何詠詩（Silvia）

食用鮮花種植坊「花咏」創辦人。

facebook專頁：花咏Flowering

文：陳芷寧

編輯：廖偉龍

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