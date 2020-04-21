穿越美孚 爽遊水塘觀山城

Norman愛越野跑，也曾擔任外展訓練教練，對行山、攀石及獨木舟等都有認識；他所創辦的Run for Good機構，鼓勵大家多運動，以及加強對本港運動員的關注，生活和工作也離不開運動。

俯瞰葵涌 遠眺針山草山

我們一行人在美孚港鐵站C出口起步，向曉峰豪園進發，穿越屋苑、橫過青山公路和踏上梯級後，再往山上走。這段路初段以石屎路為主，但不久已轉為山路，兩旁有樹蔭，愈向前行景觀也愈開揚。Norman指這山徑以晨運客為主，人流相對較少。不經不覺，我們已走到第1個checkpoint：晨運亭「早晨樂園」。Norman說：「美孚的山徑有不少類似晨運亭，早晨樂園是其中之一。」

稍事休息後，我們重新出發，於晨運亭外的分岔位左邊沿山路往上行，此段路勢明顯較斜，我們也要稍微收慢步伐，前行至金山無線電站便接近第2個checkpoint：金山觀景台。在Norman指引下，我們在無線電站附近找到個開揚位置，可俯瞰葵涌一帶城景，甚至可遠眺針山、草山及大帽山，令人看得入神，也少不了瘋狂打卡。

平坦緩跑徑 繞水塘一圈

之後我們慢慢開始落山，走了約25分鐘便到了第3個checkpoint：石梨貝水塘。Norman指石梨貝水塘有一條1.7公里、環繞水塘一圈的緩跑徑，平坦好走；加上沿路兩旁有樹蔭，環境相當愜意，不止適合練跑，山友也可舒適地欣賞美景。但Norman提醒，水塘旁有不少休憩位置，可惜經常滿佈垃圾，他勸喻大家緊記帶走垃圾，保護環境。

我們沿緩跑徑走，到達九龍接收水塘時便算正式落山，返回長源路後，若體力已消耗得七七八八，可以轉左向下走往大埔道，坐72或81號巴士離開。如果仍有精力或興致，則可轉右往上行沿長源路前行返回美孚。最後這一段均是石屎路，亦會經過長坑村，留意自己的聲浪，避免打擾民居。一直沿馬路前行，便可重返至青山公路，返回美孚市中心。

就近行山 先了解路線難度

Norman早年曾參加環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB，Ultra Trail du Mont Blanc），是難度最高的國際越野賽事之一，全程約170公里，累計爬升約1萬米，他用了46小時10分鐘完成賽事，也體會到歐洲山路的特色。他指出，歐洲的山野大多保留天然原貌，鮮會人工修整，對登山者的體力及技巧有一定要求。相反香港的山路不少都經過修葺，山路清晰明確，部分更設有樓梯，方便新手、長者，甚至一家大細享受大自然。

對於最近在網上提議的就近行山概念，他認為是可行的，「可避免大家一窩蜂湧去熱門山徑，因人流多自然易衍生垃圾等問題。其實不同區域也有些特色行山徑。大家不妨由自己所住地區開始發掘。但無論行哪一區，最重要是先了解路線，以及自己是否能應付」。是次他推介的山徑，由美孚出發，正是就近他居所，路徑輕鬆易行。不過他提醒，沿途有不少分岔路，新手最好跟熟路的山友行。

■行程

起點：港鐵美孚站C出口→（1小時）①早晨樂園→（25分鐘）②金山觀景台→（25分鐘）③石梨貝水塘→（1小時）終點：港鐵美孚站

全長：約10公里

需時：約2小時50分（不連拍照休息）

去程及回程交通：港鐵

文：許朝茵

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

就近行山美孚山城遊bit.ly/2XQ3AlO