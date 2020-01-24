精明改材料 熱量減近七成 400次咖啡呃like唔怕肥

近日在社交平台上，常見到400次咖啡的相片，焦糖色咖啡泡浮在牛奶上，相當吸睛。根據網上食譜，要打出豐厚綿密的咖啡泡，需要即溶咖啡粉、砂糖及熱水，3種材料的分量各為5茶匙。

高糖正宗版 1杯=1碗飯

註冊營養師吳慧妍表示，依照上述食譜，400次咖啡屬於高糖飲品。按世界衛生組織建議，健康人士的每日糖分攝取量，應限於每日總攝取熱量的10%或以下。以每天攝取2000千卡來計算，每天糖分攝取量不應超過50克，即約12茶匙。由於400次咖啡用上5茶匙砂糖，再加上牛奶中的乳糖，糖分高達7.4茶匙。飲1杯，已達當日糖分攝取量約六成。

飲用1杯400次咖啡後，連同由其他食物攝取的糖分，全日整體糖分攝取量容易超標，吳慧妍表示：「如果再食其他甜食，或配件蛋糕，糖分攝取量就會超標。」她特別提醒，400次咖啡的糖量高，糖尿病患者不宜飲用。

無糖也可靠「電動」打泡

正宗版400次咖啡糖量超高，減糖或無糖可否同樣打出咖啡泡？首先要理解咖啡泡形成的原理。吳慧妍解釋，即溶咖啡粉源自冲泡咖啡，經濃縮、脫水等步驟後，變為粉末。當粉末再次溶於水中，形成膠體（colloid），含微小咖啡固體粒子，攪拌過程混合空氣，形成氣泡，微小咖啡固體粒子黏附氣泡，使其不會爆破，逐漸形成豐厚泡沫。

換句話說，打出綿密泡沫的關鍵在咖啡粉；吳慧妍指出糖分可以令咖啡泡更挺身、增加濃稠度，但非泡沫形成主因，因此可以減省糖分比例。她曾自行製作不加糖版本，改用電動攪拌機打發即溶咖啡粉及水，經約1.5分鐘後，咖啡溶液變為泡沫。不加糖版400次咖啡的含糖量約2.6茶匙，較正宗版減少約六成，熱量亦減低約32%。但記者以手動方式來嘗試時，攪拌約半小時後，只見溶液上方鋪了一層薄泡。

另外亦有減糖版本，註冊營養師黃兆章曾嘗試減去一半砂糖，即咖啡粉：糖：熱水以「1：0.5：1」比例，透過手動攪拌方式來製作咖啡泡沫，需時約45分鐘方能打出泡沫，而且泡沫的結構較鬆散，較快塌下。綜合兩位營養師意見，如要炮製不加糖或減糖版本，最好使用電動攪拌機，否則需用上大量「手力」，才能歎一杯咖啡。

黃糖白糖熱量相若

以黃糖取代白糖，會否更健康？黃兆章表示，黃糖及白糖同屬添加糖，但精製過程不一樣，黃糖精製程度較低，相對白糖有較高礦物質、鈣質及纖維等營養價值。但成人難以單靠進食黃糖攝取足夠的相關營養，加上黃糖與白糖熱量相若，因此黃糖未必是最佳代替品。

黃兆章建議用代糖取代砂糖，包括甜菊糖、稀少糖、赤藻糖醇等，所含熱量較低；以稀少糖為例，每克熱量低至0.2千卡。吳慧妍亦有相同建議，每茶匙甜菊糖甜度等同2茶匙白糖，因此改用甜菊糖，可減省一半糖量。

除了減糖，吳慧妍建議以無糖豆奶代替牛奶，減少攝取牛奶中的乳糖。製作400次咖啡時，以無糖豆奶代替全脂奶，以代糖代替白糖，減省一半糖量，此改良版咖啡的糖含量為0.3茶匙，較正宗版大減逾九成，熱量減少近七成至80.9千卡。

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

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