知多啲：人工肺併發症風險高 未到最差不會用

呼吸機經口鼻頸插管 注氧入肺

陳勁松表示，呼吸機和人工肺都是用來支援呼吸衰竭的病人。以有創呼吸機為例，通過插管，經口腔、鼻孔或頸部造口放進患者的氣道，將特定含量的氧氣注入肺部。呼吸機可調節氧氣濃度，為病人提供高濃度氧氣，甚至純氧。

肺功能衰弱的患者出現氣喘，需要很多力氣去呼吸。呼吸機幫助他們減少氧氣消耗，變相減低對氧氣的需求量。此外，呼吸機的管道同時可抽痰，以改善呼吸功能。陳勁松補充，使用呼吸機的病人，依然由肺部供氧氣給身體，缺點是要生病的器官繼續工作，器官未必能夠休息；而長時間使用呼吸機，高濃度氧氣可能會損害肺部。

人工肺抽血加氧 輸回體內

當病情惡化，連用呼吸機都不能供應足夠氧氣，便要考慮使用人工肺。

人工肺的原理是在病人頸部和大腿接駁導管，將含氧量低的靜脈血液抽出，再經過氧合器，把帶氧的血液送回體內，整個過程毋須經肺部運作。「打個比喻，好似車輛有少許故障，行車不太順暢，用呼吸機就等於加多點潤滑油，強行踩油……車輛可能還能行多一段時間，但『夾硬行』對車輛都有一定的傷害；如果加了潤滑油仍不行，就要用上人工肺，情况好似拖車，拖車不用車輛自己行。」由於使用人工肺併發症風險較高，要到病人最差情况才會借助人工肺治療。