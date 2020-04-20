醫賢心事：在抗疫中的焦慮

當「戒備狀態」一直持續，壓力便一直累積。這種壓力的來源不是來自某單一事情，比較沒有聚焦，但在生活中使我們不斷牽掛，漸漸形成緊張狀態，使身體不能放鬆下來。在疫情裏，我們無可避免地不時注意着洗手、買口罩、戴口罩、留意身邊有沒有人看似不適徵狀、留意疫情相關新聞等等，這些動作不會使我們馬上焦慮起來，但當時日久了，身體便可能出現不能放鬆的信號，例如腦海總是轉個不停、情緒變得焦躁、處事變得沒有彈性，甚至開始出現疲倦、腸胃不適、半夜醒來等等徵狀。正正因為壓力的來源並不明顯，不是每個人都留意到疫情為我們帶來的壓力。

照顧身心靈 為持久戰作準備

疫情已經持續了一段時間，而且可能還會繼續。當我們在抗疫物資、衛生習慣上已經有了準備，現在是時候也為我們的心靈準備一下。這個準備並不是要自己再做些什麼，而是多留意自己在無意間因為疫情而不能放鬆下來、因為疫情而變得疲累。要打持久戰，便要在抗疫的生活方式裏找到自己能放鬆和享受的時刻，要看見自己在這個戰備狀態下的焦慮。當我們看見自己的感覺，才能找到平衡點，在抗疫之餘不忘照顧自己。

要打持久戰，我們不能一直忽略自己的心靈。是時候重整一下旗鼓呢！

文：何浩賢（精神科醫生）