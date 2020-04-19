無定向學堂：玩社交平台 點突圍賺錢？

雖然留家防疫帶挈網上影片點擊率，但YouTuber無法因而獲利。2月中旬YouTube發生「黃標」事件，所有涉及新冠肺炎影片都被標示為具爭議話題和敏感事件，無法獲得廣告盈利。事件令不少本地創作人過檔，開設Patreon帳戶，讓粉絲直接付費支持創作，香港眾志成員周庭都在上月加入行列。

究竟要怎樣透過Patreon賺錢，怎樣才能突圍？我們找來4個網絡紅人現身說法。香港中文大學新聞與傳播學院教授馮應謙就留意到社交媒體的變革，由facebook到TikTok（抖音），Instagram似乎是分水嶺。

Case：1

健吾

//單靠網絡賺錢不實在

網上活躍年資：13年

履歷：

2007年fb：轉發熱話

2010年Ig：輕鬆內容

2018年Patreon：記錄飲食

健吾花了13年時間經營fb專頁，至今已累積近26萬人讚好。他在2018年決定增設Patreon帳戶，現時每月近1400人訂閱，分為5、10、100美元收費，雖然不便透露確實收入，但他說：「雖然不是個個都會付10美元，但收入已經可以支持到我唔使蝕錢去旅行和食嘢，當然都只是坐經濟艙啦。」

當人人都以靚相作招徠，他卻反其道而行，自言是利用「反常識」美學標準：求真。在找尋食店的時候，他偏愛店舖細小、不太想被拍攝影片或做宣傳的食店，令其他電視飲食節目較難抄襲，都相信是成功之道之一。

雖然，Patreon訂閱和fb營銷等網上相關收入已佔健吾每月收入約四五成，但他仍然從事電台主持和教書等工作，因為自覺網上世界話變就變，所以不能單靠網上賺錢，「不是網上收入浮動的問題咁簡單，而是網絡好不實在，YouTube話停你就可以停你，可以無晒所有影片」。

在網絡打滾13年，健吾見到社交平台最大的內容變化，是以前人們對賣廣告的抗拒沒那麼高，但自從本地社運趨向激烈後，大家一聽到和自己政見不太脗合的內容時，接受程度低好多。

Case：2

渾水

//網上賣字月入五位數

網上活躍年資：7年

履歷：

2014年fb：亂噏廿四

2018年Patreon：金融經濟精神食糧

2020年Fortune Insight Prime：較多上市公司分析

90後財經專欄作家渾水在2013年透過網媒《輔仁媒體》開始網上寫作，fb專頁累積10萬讚好。他覺得香港網民現在願意付更多錢收看深度內容，因為Netflix與本地報章漸漸收費，令網民開始習慣收費模式。「現在大家開始相信文字是有價，以前是take it for granted，廣告找媒體，媒體再找人寫稿。現在調番轉是鍾意個人，多過鍾意媒體本身，鍾意個人就畀錢個人囉，有這個改變囉。」

他現在每周固定在Fortune Insight Prime和Patreon刊文，兩者分別每月收費600港元和12美元，兩個平台合共約四五百訂戶。雖然有投資和幫公司做顧問，但他說其實單靠網上賣字，每月都有五位數收入，基本都夠交租。

他說Patreon對於財金界人士的不便，在於不可以直接寫「冧巴」，即推介股票。「因為你直接收第三方的錢，然後直接講個number，有可能會中《證券及期貨條例》第4類受規管活動。如果證監要捉你，係可以捉你。」所以他在Patreon主要多寫內幕消息，而由於Fortune Insight有傳統註冊媒體登記，因此不受此限。

Case：3

王陽翎（于非）

//勤力拍片夠做中產

網上活躍年資：7個月*

履歷：

2019年9月YouTube：時事評論

今年3月Patreon：有影片純聲音版

*未計網台主持人身分，只計算獨立開台時間

透過社交媒體能賺到幾多錢？于非說其實有數得計，如果一個YouTuber每個月上載15條影片、每條有5萬至7萬次點擊率，每月收入是足夠在香港過中產生活兼供樓。但在YouTube發生「黃標」事件之後，他的收入大減七成至八成。

於是，他和一班YouTuber在3月時齊齊過檔Patreon，而現時Patreon收入已能彌補黃標事件損失的一半。與其他創作者不同，他沒有額外為Patreon拍攝新影片，「現在疫情和政治仍然好嚴峻，影片都是希望愈多人睇到愈好」。但他有特別將YouTube的影片純錄音版放在Patreon，原來好受訂戶歡迎，因為好多人都介意手機用電量和數據用量。

他感覺到自從去年反修例運動之後，網上觀眾的口味有極大變化，以前主流熱門影片都是偏向悠閒，但現在無人能夠不理會政治，「甚至有個家庭主婦留言說以前只睇韓劇或生活影片，現在看政治影片的時間多過韓劇」。

Case：4

周庭

//今年仍未有收入

網上活躍年資：兩個月

履歷：

今年2月YouTube：開箱影片、遊戲影片

今年3月Patreon：日常生活相片與文字

雖然周庭好早就有齊fb、Ig和Twitter，但在兩個月前才真正將網上內容創造者（content creator）視為職業。她表示早在反修例運動之前就想成為YouTuber，而真正推動她落實的契機是去年12月讀完書，加上區諾軒失去議席，令原是兼職政策研究員的她同時失業。

短短兩個幾月，她的YouTube頻道已有16萬訂閱，成績算相當不錯。奈何發生YouTube「黃標」事件，為了可以無審查地暢所欲言和穩定收入來源，周庭在上月開設了Patreon帳戶。她說自己仍然是初哥，「不論YouTube和Patreon都未收到錢，簡單講我2020年是未有收入的」。

對於有人質疑她是利用政治光環上位，她就認為：「如果想紅的話，在香港參與政治絕對不是一條好的路。」因為參與政治會被打壓、會被拘捕，而且她現在做YouTuber，亦因為政治的身分，可能令好多公司和廣告卻步。「如果一早想紅，不應該參與政治囉。所以我就不是為了想紅這個原因去參與，而是當初有一些理念，亦因為有好多不公的政策才去參與囉。」而她強調在未來即使是個YouTuber，亦不會減少參與政治。

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內容出眾 才有人付費？

Patreon是2013年美國成立的網上平台，主要讓網上內容創作者擺放作品，包括音樂、MV、漫畫等，訂戶可以每月付費觀看他們的作品，Patreon會抽取創作者約5%收入。至今全球有15萬活躍創作者，Patreon指約四成是美國以外用戶。

究竟大家接受網上內容要收費未？馮應謙指年初曾在美國居住數月，仍然感覺Patreon是好小眾的程式。他認為平台的營運模式不可行，除非內容非常出眾，「以音樂類型平台為例，這種訂閱模式，美國的音樂平台已經有Spotify、SoundCloud，除非offer給人們真的好alternative的東西，例如有一個專做indie音樂平台的，否則我理解不到為何有人會願意付費」。

意義不止收入 還有關係

但香港大學專業進修學院人文及法律學院講師鄧肇恒就相信，Patreon存在的意義不僅僅在於為創作人帶來多少收入，更有趣的是一種類似宗教膜拜，讓創作者和支持者有更緊密關係，「Spotify和Apple Music就像你進去連鎖餐廳任食，但Patreon是你更重視個人口味地叫碟頭飯，是一種更直接的關係」。

據鄧肇恒觀察，社交媒體朝着視覺轉向，由早期以文字為主的博客，走向更視覺化的Ig和抖音，倚重於個人口才和個人魅力。要在Patreon中突圍而出，他相信要視乎是什麼內容，政治評論內容依靠觀點與口才，而音樂類則需要獨特與原創性，而KOL誕生的成功關鍵在於鮮明的風格，才不致被洪流埋沒。

美學不同 Ig屬轉捩點

馮應謙近來從美國大學生口中得知，雖然他們仍主要玩YouTube，但同一時間，他們的弟妹已經棄用，轉投TikTok。「就等於上一代人睇報紙唔睇網上，是不同世代的自然分割。」

他相信這不止是內容上的問題，更包括美學上的問題，「以前YouTube大部分覺得好看的，是在說一個好好的故事和內容，或者拍一個好靚的MV，但你看現在抖音，從美學上都無內涵的，好low-end都做到，反映新一代青少年的美學觀點都不同囉。所以佢哋覺得好睇㗎，我哋覺得唔好睇咋嘛」。他覺得轉捩點是Ig，因為Ig的新一代就是抖音，「Ig你只是看好固定的好短的影片，而TikTok是好短的同時more interactive，而且容許更多社交互動，例如模仿一個人跳舞」。

賣點靠「分眾」 非高質素

不過，香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華對此不表認同，他認為除了當紅的KOL，網絡社交平台一直以來都有不以高質素為賣點的紅人，因為網上媒體的特點就是「longtail」。長尾（The Long Tail）意指，只要量大，非主流的商品總銷量都能夠超過主流商品，理論是由《連線》雜誌主編Chris Anderson在2004年提出。

傅景華相信這一種分眾的特性，代表社交媒體有好多種可能，「又如好多網絡電台只有一支cam，無乜佈景，但你都會看，因為buy他的觀點。即使是好niche的頻道，不需要好高質內容，但會有一班忠實的群體，這就是網上世界」。

文 // 彭麗芳

圖 // 受訪者提供、網上圖片

編輯 // 林曉慧

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