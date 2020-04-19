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2020年4月19日星期日
漫畫連載
轉機達人許煜 非常時期 反思「正常」
隔離也是難得的空白
台港抗疫天空
周日話題：在隔離中 輕談生活實踐
留守好讀：人類自救 向森林學習
徵稿：留守好讀
什麼人訪問什麼人：蔡明亮的《日子》：愛在病痛蔓延時
同場加映：加拿大來郵
周日話題：避談政治 怎談法治
在大學教植物學：賴皮賴草荔枝草
周日話題：認識種族 國際線更好打
七情上面：夢象徵為醒生活出謀獻策
開門讀書：陳冠中的重要
三松閣：虛偽的素食者？
童軍跳彈牀
movie chic movie style：《極樂品種》愈美艷的東西愈可怕
甜蜜的復仇：不絕如縷
家明雜感：破格又溫情的大林宣彥
漫畫連載：This City這城 Vol. 6
星期日文學‧人皆活貨：讀陳冠中小說《北京零公里》
讀食時光：來做電影美食：竹輪咖喱飯
無定向學堂：玩社交平台 點突圍賺錢？
通識導賞：#奶茶聯盟 #nnevvy 泰港connect是美麗誤會？
街知巷聞：My Central賣乜？
未來城市：竹篙灣檢疫中心 3個月建造已算快？
漫畫連載：This City這城 Vol. 6
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【明報專訊】圖//黃照達
編輯//關曉陽
fb﹕
http://www.facebook.com/SundayMingpao
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轉機達人許煜 非常時期 反思「正常」
隔離也是難得的空白
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徵稿：留守好讀
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周日話題：認識種族 國際線更好打
七情上面：夢象徵為醒生活出謀獻策
開門讀書：陳冠中的重要
三松閣：虛偽的素食者？
童軍跳彈牀
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甜蜜的復仇：不絕如縷
家明雜感：破格又溫情的大林宣彥
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星期日文學‧人皆活貨：讀陳冠中小說《北京零公里》
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未來城市：竹篙灣檢疫中心 3個月建造已算快？
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