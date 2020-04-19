movie chic movie style：《極樂品種》愈美艷的東西愈可怕

形容《極樂品種》為怪奇，好像有點不當，故事只是道出人類想活得快樂無煩惱的願望。為了達成願望，人類又會嘗試用不同方法，消滅痛苦感受，培養愉快心情。《極樂品種》不是談宗教，而是搞花藝。植物能增進生活氣息，花香能令人感覺親切溫柔，但一切都是自我調整心理，自我改善心情的方法，假如能研發一種可散發氣味令人極樂的品種，便一勞永逸。

奧地利導演Jessica Hausner以過來人身分，深明女人心，設計了一個女種植師角色，研發新品種植物。新品種外貌艷紅，一支花就夠不用多，可室內種植，毋須曬太陽，紅花會散發極樂花瓣，鼻敏感的人聞到會打噴嚏，但聞完之後就開心到死。女人心情最易起伏，月事期間情緒更反覆，如果有這一支花，朝夕相處，活脫就是一顆生活靈丹。新植物叫Little Joe，台譯片名更貼切，叫小魔花。魔法個魔，魔鬼個魔，一字兩意。

美艷到不行的人工美學

正如大多數科幻片，描述的世界雖然萬般美好，但一切都是國王的新衣，表面和諧骨子腐敗，說烏托邦卻來一個急轉彎彈出另一個反烏托邦，高潮成了反高潮。當一切開到荼靡，就是叫人好好反省的時刻。《極樂品種》的怪奇世界鮮艷奪目，衣妝髮色裝修佈置一枱一椅，色彩斑斕醒神吸睛，撞色撞到色不似色，卻又撞出一種色彩配搭新美學，戲中人物不是模特兒也不是設計師，他們的生活美學並非與生俱來而是電影美術設計的人工美學。這種美艷到不行的人工美學，正好是影片的潛文本，反過來突顯一個人工世界。愈美艷的東西從來愈可怕，正如食人之花，不會隨便張牙亂爪，告訴它會食人，事實當然是恃靚橫行，等你埋身，才一口咬掉你的靈魂。

《極樂品種》開始時，給出一個選擇題：你想養植一束不用時常澆水的快樂花，還是培育一束要經常澆水跟它談話的快樂花？但提提你，那株要談話的花，會愈談愈快樂。就像走進奇妙動畫世界，不單玩具動物會擬人，一花一草也像是有眼睛有嘴巴，會有情緒又會影響你情緒。故事同時提出另一個命題：人生沒有免費午餐，事物的循環是一場等價交易。要花愛你，先要你愛花，一旦愛了，就不能不愛，花會進入你的腦袋，成為你。這亦是魔法背後的魔鬼面目。

《極樂品種》營造的世界一點都不可愛，人與人之間存在莫名的疏離，植物實驗工場的種植師，活在環迴閉路監視器下，觀眾更是活在迷離中，對戲中人物關係不太了解，不知道眾人的過去，也無法掌握故事的未來，更怪奇的是，連現在發生了什麼事，都沒有一幅清晰的拼圖，把事情好好拼湊出來。一種不好的兆頭，籠罩着觀眾的認知。這全跟導演Jessica Hausner的風格有關，外國評論以「未知的電影」（Cinema of Uncertainty）來形容她的電影世界。

「未知的電影」 挖開人心暗黑

「未知的電影」是指Jessica Hausner一路以來的作品，都嘗試揭示社會底層的暗黑物質和人物心底的暗黑層面，透過怪奇的故事和疏離的氛圍，帶觀眾走進極端的未知國度。奧地利不少著名導演，所拍的電影都帶着這種未知、難存、無法確定的不安氛圍，如米高漢尼卡（Michael Haneke）的電影，總是瀰漫白色恐懼，對生活以至生命都誠惶誠恐，又如尤里西塞德爾（Ulrich Seidl）的「天堂三部曲」，更是奇哉怪也難以名狀，折射出另一個怪奇現實。Jessica Hausner一直以來都關注自身感受，多以女性角色出發，挖開人性問題。

《極樂品種》是那種要看到最後，才知問題在哪裏的故事，女種植師發明新品種魔花，感染了身邊人，但效果不似預期，所謂令人心情愉快，並不是大家慣常理解的快樂模式。女種植師開始動搖，想停止實驗室培植，但整個工場的人都為小魔花即將推出市場參加博覽大會而興高采烈，女種植師阻止不成，還被一拳打暈，倒在溫室內，與小魔花共存。

故事講人性，其實再從中講女性。女種植師以兒子名字Joe，來替小魔花命名為Little Joe，反映她把魔花比喻成是自己經歷懷孕而生育下來的親生女。小魔花的個性，又真的跟兒子Joe互相影響互相對照，Joe究竟還是不是她的兒子，還是變成了Little Joe，女種植師無法分辨，開始情緒低落，精神受困。

這個怪奇故事巧妙之處是，女種植師研發新品種為了令人快樂，但她因為這個新品種的出現又愈來愈困惑苦惱，於是整件事就反過來了，最需要小魔花改變人生的是女種植師本人。

從這個逆向的故事發展，又帶出影片終極命題，那又是一個選擇題：你想一直依靠小魔花麻木地快樂下去，還是保留人性情感本質，自由地擁有喜怒哀樂呢？《極樂品種》果然耐人尋味。

文//皮亞

編輯//蔡曉彤

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