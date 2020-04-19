三松閣：虛偽的素食者？

為什麼近年素食主義者數目大增？大體來說，一般人茹素的原因，不外乎三大類：宗教、健康和道德。好些宗教都會禁止教徒食用（某些）動物，例如佛教主張不要殺生，回教徒不吃豬肉等。考慮健康的人則相信肉類脂肪與膽固醇含量偏高，是引致高血壓與心臟病的主因之一，因此選擇吃素。不過除宗教與健康理由外，更多人是出於道德的考量而茹素。在此最常見的道德理論有兩派，分別是效益主義與權利論。簡略而言，前者認為所有具感知能力、即能感受痛苦與快樂的生命，皆有利益可言。道德的目標就是增進所有對象的利益，亦即增加快樂，減少痛苦。動物既然有感知能力，便理應是道德考慮的群體，不應殺害。權利論者則不從利益着眼，而是相信動物有其權利，例如基本的生存權利或不被傷害的權利，背後的原因是相信有意識的生命皆有其內在價值，不容別人侵害。

另一方面，素食主義也不是鐵板一塊，而是類型繁多的選擇，例如全素（不吃任何動物以及與動物相關的食品如雞蛋和牛奶）、魚素（不吃任何動物除魚類和其他海產）、蛋奶素（不吃任何肉類但會吃動物相關的食品如雞蛋和牛奶）等，按宗教、健康和道德理由各有取向。比方說，佛教強調不殺生，因此傾向全素或蛋奶素。效益主義者只在乎痛苦與否，所以仍然會吃無脊椎動物（相信其無痛覺）如貝殼類、蛋、奶。粗略明白以上分類，將有助大家理解下文的問答。

善待動物非施捨 而是補償

問：動物只是畜牲，吃牠們有什麼問題？為什麼要考慮牠們？

答：於此最直接的回應有兩點。首先，從宗教、健康和道德的角度考慮，我們都有理由拒吃動物，上文已有交代，不再重複。另一方面，質疑者似乎有種「動物與人類無關」的想法，但其實動物與人類的福祉息息相關，姑且在此枚舉數例。

從歷史而論，人類文明的發展與動物的參與關係密切，最明顯的例子莫過於狗、牛與馬。得力於狗與牛的勞動力，人類才能由狩獵游牧轉為城邦定居。依靠動物提供的肉食，當初人類才有足夠糧食支撐人口上升。馬匹更是人類在蒸汽機出現前交通的最重要手段。既然動物對人類文明貢獻良多，而現今社會我們亦已有更好的勞動與食物替代品，那麼何必再殺害動物呢？換言之，善待動物不是施捨，而是補償。再者，動物的濫捕與食用，往往得不償失。豬流感、瘋牛症都是飼養動物食用的副產品。最近的新型冠狀病毒，亦是食用野生動物之禍，令全球多達200萬人感染，死傷枕藉。最後，現代人飼養寵物風氣盛行，對於飼主而言，寵物已經成為他們生活的重要部分，甚至是家庭成員，有不可分割的身心連繫。以上的例子都顯示，動物對人類的影響其實相當深遠，甚至會左右我們的存亡。

嬰兒沒道德意識 難道可傷害？

問：即使人類應該考慮道德，但這只適用於具道德能力的群體之間。動物並無道德意識，根本毋須與之談道德。

答：這種想法十分普遍，卻經不起什麼考驗。這個批評的預設有二：動物沒有道德；我們不用對沒有道德的生物談道德。以上兩者皆值得質疑。首先，動物是否真的沒有道德呢？近年來不少動物學家都反對此說。其實不少動物例如貓狗和鯨魚，都會保護子女和受傷的同伴，亦會對同類的死亡感到悲傷。亦有實驗顯示猴子會對食物分配不公有相應的公正意識，在在顯示動物的道德能力。退一步說，即使對方沒有道德，也不能直接推論出我們不必考慮其利益。試想想，嬰兒未有道德意識，植物人再無能力實踐道德，難道就可以隨意傷害他們嗎？換言之，如果我們的原則是「只與有道德能力的個體」談道德的話，那麼嬰兒與弱智者、植物人等都會被排斥於外，相信這不會是批評者所樂見的後果。

非全素者 是向終極理想前進

問：就算素食有一定道理，但某些素食者（例如魚素）拒吃豬和牛，卻吃魚和其他生命，還不是雙重標準、虛偽的表現嗎？

答：是否雙重標準，要看背後的理據。如果是出於不想殺生或保護環境而選擇魚素，無疑自相矛盾。不論豬、牛還是魚都是生命，飼養牠們都會破壞環境，並無明顯分別。倘若某人是因健康理由而不吃紅肉，但仍希望攝取動物蛋白質所以進食海產類的話，那他其實並沒犯上雙重標準的毛病，是以上文才花費篇幅簡介茹素理據與類型的關係。當然，從保護動物的角度來看，最理想的做法莫過於奉行全素，此亦大概是批評者的真正用心。不過從現實角度考慮，我們也有理由為非全素者辯護。茹素，以至於動物保護運動，都是與人類過往的生活方式截然不同的改變。要脫離千百年來的習慣，不是朝夕可至。因此非全素者其實可視為素食目標中的一個升進階段。由魚素到蛋奶素以至全素，由愛護貓狗到其他動物，慢慢向理想前進，由近及遠，從易至難。比起一步登天式的嚴格要求，循序漸進的方式更符合人性，更容易為人接受。

沒有素食者的目標是完全不殺生

問：素食者自相矛盾！植物也是生命，如果（全）素食者拒絕殺生，那就連植物也不要吃好了！

答：佛家有云：佛觀一缽水，八萬四千蟲。即使是強調不殺生的佛教，也明白就算一簞食、一瓢飲都免不了傷害其他生命，要完全不殺生，其實不太可能。所以批評者不過是在打稻草人，因為從來沒有素食者的目標是「完全」不殺生，現實上亦無法達至。細菌也是生命，難道我們生病感染時不吃抗生素嗎？更重要的是，就算依批評者所言植物也不吃，你還是會傷害生命，那就是自己：因絕食而死。故此就如自我防衛是正當的傷害理由一般，為了自身的存亡，我們不得不進食其他生命，而植物相對於動物而言，明顯是傷害較低的選擇，故此素食可以說是有合理論據的「最少之惡」。

生命的存在本身，必然會傷害他人。素食主義的目標，就是盡力把傷害減至最少。是否陳義過高？也許如此。但志不求易，事不避難。只有不淪為自以為是、動輒貶損他人的道德怪獸，而是動之以情、說之以理的話，素食主義才可能走得更遠。

延伸閱讀：

Peter Singer, Animal Liberation. New York: HaperCollins, 2009.

文//郭柏年

編輯//馮少榮

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