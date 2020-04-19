七情上面：夢象徵為醒生活出謀獻策

容格肯首，出版大計隨即啟動。第一章Approaching the Unconscious由他撰寫，其餘四章由他自己挑選的近身徒弟執筆。他負責編輯把關，JF則確保全書的文字平易近人。容格在人生最後階段，用閒話家常的語調，分享畢生所學。他在1961年6月去世，第一章在他病倒前十天完成。JF感慨地說，這是一本獨特的書；容格一生努力幫助人了解自己，透過自覺與領悟，令生命更豐富、更愉悅。他自己在臨終之前，完成這本總結性的著作，為生命畫上愉快的句號。

上周，我在網上發現這一本免費的audio book，一口氣聽完他的遺作。之前讀他的專著，艱澀的術語有時讀得頗為吃力。今次這個普及版，清新可讀，充滿圓潤的智慧，亦沒有遷就讀者，而削弱了理論的深度。更意外的是，對容格「夢學」的進一步理解，竟然讓我經歷了一個重要的夢/醒旅程。

容格再三強調，意識中的「我」，只是「我」的一個小部分。人類花了數以萬年計的進化，緩慢又堅毅地開發意識，達至今天的現代文明。然而人的心智仍有一大塊令人費解的潛意識，在左右你我的人生。慣常所說的psyche，並不單單是等同於意識所及的「我」，還有一大片陰影，活躍於潛意識的深湖之內。容格所說的陰影，並非性格的「陰暗面」，亦沒有道德上的貶意。夢境之所以能夠平衡及豐富我們的人生，在於它不斷製造象徵，滿載能量，突破現代社會過分的理性規管，向「醒世界」中的你和我，發出持續不斷的私信與邀請﹕理性只是生活的一個小小的橫切片；夢裏的象徵，蘊含更豐富的生命力。如何取用於夢境的活水之源，容格在書裏提出了幾個簡單的建議。

一、回到夢境本身。退休前，我在中大教授符號學，深明象徵是有生命的，久而不用會泄氣，必須連接七情六慾，吸收足夠的養分，「充電」才能發揮力量。因此容格討論「夢象徵」，我一讀就懂。他說符號是理智的；我們有意識地把意義加於符號之上，例如男廁女廁門上的簡單圖案。有別於符號，象徵變化多端，情感充沛，神秘莫測，包含理智之外不可知的內容。但「夢象徵」並不是無的放矢。容格說：Very often dreams have a definite, evidently purposeful structure, indicating an underlying idea or intention，只不過它們不按理性運作，清醒的邏輯不易理解而已。我多年研究文化符號與象徵，例如Nike那個「剔」、鑽石作為定情信物、五星旗與米字旗的情感投射，背後有商業及政治操控。容格所講的「夢象徵」，對我來說有點陌生：它們超乎於意識掌控，源自於深不可測的個人及集體潛意識。這個層面的分析我仍未想通。

容格給我們第一個忠告，是回到夢本身，不要天馬行空走得太遠，以夢中具體的呈現作anchor，好像你手掌裏有一件不知名的物件，你必須拋起、接回來，反覆摸索推敲，細味其中深意。他說：Time and again, in my professional work, I have had to repeat the words: "Let's get back to your dream. What does the dream say?"

二、回到做夢者的現實生活，文明社會中的你和我，社交得體，盡量避免感情累事。卻因此，我們長年強行剝脫日常事物的情緒能量。夢的功能，就是重建夢/醒以及情/理的平衡。容格往往把夢境釋放出來的情緒，帶到夢者的日常，看看夢與醒有何補償關係。

他總結多年經驗：每次析夢，都視之為獨特的相遇；以往成功的案例，不能照辦煮碗，因為夢境源自於獨特的個人，而每一個人，均有獨特的性情與經歷，沒有一本析夢手冊可以為「夢象徵」提供標準定義。

夢境連結做夢者才有意義

容格當然遇到過不少相似的夢，例如飛翔、下墮、被追擊被追殺、身體放大縮小、手忙腳亂卻一事無成、發足狂奔但走不出困境、揮刀舞劍卻力不從心……這些常見的夢，對於性情不同的夢者，會有截然不同的意義。例如夢中飛翔或下墮，同一個夢境，對自大的夢者而言，是野心太盛的提醒；對自卑的夢者而言，是放下顧忌的快感。必須把夢境與夢者結連，才能明白箇中深意。

三、析夢是為了個人的成長與成全。解夢不是尋幽探秘，不是為了滿足好奇心的獵奇行動。對容格而言，理解自己的夢，接納潛意識的邀請，自身與陰影的相伴相隨，是個人的成長和成全。這個旅程延綿不斷，有生之年也沒有終點。容格說﹕Life is a battleground of good and bad. It always has been, and always will be; and if it were not so, existence would come to an end。夢/醒辯證，情/理雙生，是活力之源。這個旅程他稱為individuation，以後有機會深入再談。

意識與潛意識的臨界，the sublime，好比一個深不見底的湖泊，岸線之下，水淺之處，暗在的景物，若隱若現。「夢象徵」把湖底的能量帶上水面來；分析夢境，就是把能量引到夢/醒的邊界，豐富清醒的日常。讓我以具體的例子，說明dream symbols如何為你我的生活出謀獻策。

上周我做了一個很特別的夢，來自荷李活的導演，似是電影Roma的Alfonso Cuarón，來香港做新戲的前期研究，邀請城中「有故事」的文化人，在一個樓底很高的studio交流討論。我是座上客，與有榮焉；身邊的一位陌生朋友還說，「你的文章很好看」，令我沾沾自喜。可惜Cuarón 連眼尾都冇瞄過嚟，我沒有說過一句話就獨自離開。夜街安靜，星光寂寂，一邊工廈林立，另一邊是個無人的碼頭。靜海漆黑，泛起閃閃銀光。夢中我迷路了，不知這是觀塘碼頭、西營盤、還是將軍澳……手機又冇電，我急起來，想搭的士飛車回家又怕車費太貴，我很想快點「交人」，以免老婆擔心，緊張的心情十分熟悉……

其實我近年經常有類似的夢，急於回家，但手機不靈，因為與老婆失聯而緊張萬分，心急要告訴她我在什麼地方做什麼事。我常常追問自己，這樣的夢究竟在說什麼？對於這個問題，夢中的我，拋出一個意想不到的答案：夢裏出現兩粒圓形的意大利雲吞，肥潤飽滿，而且有韻律地呼吸，自給自足，好自在。我知道，一粒係我，一粒係老婆，獨立自主，又活在一起，感受彼此的同在。那獨立又相連的奇妙感覺，令我會心微笑。

在夢裏，我不再緊張「交人」，享受那清朗夜空，在星光下獨行。醒過來的時候，才慢慢明白，為什麼夢裏經常與妻失聯而大為緊張。大概六、七年前，我們婚姻漸漸滑進破裂的邊緣；同一屋簷下，內心卻愈走愈遠。我經常出門，經常撒謊，說要獨自到外地閉關寫作。這5年來，我倆重新學習如何一起生活，修補關係，感情又慢慢恢復過來。但我內心罪疚依然，經常做那個失聯孰夢。奇妙的是，重新建立的融洽關係，以「雲吞」的象徵呈現，告訴我，誠實相處，互相信任，不必急於交差、交代，妻子也能安心。過去的傷痛，由它過去吧。這個ravioli，完全out of the blue，必須回到夢境本身、回到我和妻子的具體經歷、回到夢/醒的成長過程，才能理解箇中意義。

這個夢還有下一埸。我沒趕回家，再次走上工廈，參與那個大導演的brainstorming聚會。有個女子走過來，「你還記得我嗎？我是端傳媒的編輯……」我們握手相認。十多個文化界的朋友，為導演獻計：瘟疫當前，大家如何尋找出路……我在夢中分享了一個無厘頭的意見：Focus on your own ravioli, make it round, make it breathe, let it come alive, embrace our existential fear, stay connected, live as one. 平時我英語說得不流利，但在夢裏卻出口成章。

夢境完結之時，腦海裏，我和妻子，兩顆意大利雲吞，還有很多正在呼吸的雲吞，一大群，共感的人在一起，滑稽搞笑，但有一種頑強的生命力。直到我執筆把夢寫出來，回到夢境去，回到生活去，才明白為什麼夢裏出現端傳媒的編輯，她半年前訪問過我，並邀請我為攝影集《潮湧》寫了個序。那本書定格於社運影像，讓大家有個呼吸、沉澱的空間，思考香港如何走下去。那些「呼吸的雲吞」，正是夢中的我，為抗暴抗疫的香港，提出來一個滑稽的溫吞對策。

Stay connected，存異求同，live as one。

Reference: Carl Jung ed (1964) Man and his Symbols, Anchor Press

文//馬傑偉

編輯//陳志暘

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