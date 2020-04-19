周日話題：認識種族 國際線更好打

文章的出發點不是要搶佔道德高地，說教式叫大家不要歧視。香港抗爭要打「國際線」，以至一般人際關係上與外國友人相處，如果能在種族這個經常談到的議題跟國際接軌，對一些概念有簡單了解，我們才能踏上成為「國際都會」的基本步，不會希望爭取國際社會支持之餘，卻為了批評譚德塞與中共政府狼狽為奸，稱譚德塞為「黑鬼」而冒上冒犯所有黑人的風險。這篇文章為上集，用意為釐清一些常見概念和誤解；兩星期後的下集嘗試從歷史梳理在香港討論種族之難，及拋磚引玉地提出可以如何入手。

科學上不能以膚色分種族

將人和事分類是很自然的習慣，分類有助我們在遇上新事物時能在短時間有基本概念，辨別危險和作適當反應。但如何分類、怎樣的分類才有意義，這就並非不證自明，而是社會不同力量建構而成。例如要批評譚德塞尸位素餐，為何會先想到稱他做「黑鬼」，而非「男人鬼」、「四眼鬼」、「西裝鬼」、「短髮高額鬼」？

男人、四眼、西裝、短髮高額跟黑皮膚的共通點是都能一眼望見。種族的界線是膚色這種可以觀察到的表形特徵（phenotypical features），是個人基因與外在環境互為影響的結果。但這不等於基因定義了人的種族。有些看來是白皮膚的人的遺傳標記（genetic markers）顯示大部分近代祖先來自非洲，有些「黑人」的遺傳標記則顯示大部分近代祖先來自歐洲。

更重要的是生物學上沒有任何辦法將人類以種族分類。如果要在不同膚色或地區各找出1000人比對他們的基因組，大量科學研究發現同一膚色群之中基因組的差異，比兩個膚色群之間的平均差異更大，也沒有任何基因是任何一個膚色群獨有的；皮膚顏色也是連續的光譜，巴西人就至少有幾十個關於膚色的形容詞。

「藍絲」喜歡說「咁鍾意美國咪移民去美國囉。去到邊都係黃皮膚的炎黃子孫」，黃帝泉下有知可能也表示黑人問號。首個提出以膚色將人類分類的是法國醫生Francois Bernier，他在1684年提出將人類根據膚色分為4至5個種族。18世紀初德國解剖學家Johann Blumenbach又將人類以膚色、髮色、頭顱形狀等人體表徵分成5個「人種」。這種將人類以外形分類的制度，被用來證明人種有先天優劣之分，為歐洲各國的殖民計劃與奴隸貿易鏈提供所謂的道德彈藥。這就是人類「發明」種族概念的歷史。我們在下集會更詳細討論殖民主義與「種族」概念形成的關係。

肯尼亞人天生是長跑好手，不是嗎？

日常生活中有些支持膚色相關定型的印象。肯尼亞專出長跑好手，黑人佔NBA球員大多數，牙買加專出短跑冠軍，這些難道不是種族的先天基因嗎？這種問題其實是典型的「Nature vs. Nurture」辯論，有多大程度上文化和體能優勢是先天而非後天培養，並擴展至整個種族。

肯尼亞的世界級馬拉松跑手選手極大部分都是來自同一部落Kalenjin，於是科學家找來哥本哈根男孩跟Kalenjin男孩作對照。長跑涉及的身體條件很多，科學家發現訓練後兩組人體能相若，唯一最明顯的分別是Kalenjin人腳長之餘小腿特別細，對長跑而言負重的位置較低有助省力。

這種體型稱為Nilotic build，在尼羅河一帶不罕見，但同樣擁有大量Nilotic體型跑手的南蘇丹卻非長跑大國。南蘇丹政治動亂難以培訓跑手，肯尼亞政局穩定且投放大量資源訓練長跑運動員，例如2004年肯尼亞成立名為KenSAP的獎學金，每年邀請公開試中成績最好0.5%學生申請並保送美國名校升學，選拔條件包括在高原跑1500米！美國大學收生重視體育成就，有些展露跑步潛能的肯尼亞學生入讀後接受世界最先進的訓練。在經濟條件較差的地區，加上全面的選拔制度發掘有潛質的跑手，跑步就成為社會流動的出路。專出短跑好手的牙買加幾乎所有適齡學童都曾受訓，參加比世界盃更受注目的中學校際比賽，吸引美國大學前來選拔最佳跑手。

除了個別例子以外，美國、英國和芬蘭白人一直稱霸馬拉松世界紀錄，近20年才被肯尼亞和埃塞俄比亞趕上。運動科學和訓練日益進步，從前的長跑強國卻愈跑愈慢：1983至1998年跑出2小時20分鐘以下的美國男子馬拉松選手竟然大減八成；反觀每年大學校際長跑比賽「箱根驛傳」為全國盛事的日本，由1980年起每年穩定出產100至130個「sub 2：20」跑手。研究運動和基因關係的美國記者David Epstein認為，與其說白人失去長跑基因，不如說第一世界國家白人飲食和生活習慣改變，身形愈來愈大，捨長跑而選其他運動如美式足球、足球等運動的人也愈來愈多。

到底在運動而言是否有種族劃分的先天優勢？這問題並不易答，因為當運動科學看似找到一些基因密碼之時，同時發現不是所有擁有這些基因優勢的族群都有類似表現，而且往往有很多社會、文化和歷史因素互為影響。這就引申到種族跟其他特徵如收入、教育程度看似有關係，其實難以追溯到先天因素，更多是複雜的社會結構長時間演變而成的結果。

何謂種族主義？

只要人類想像某個情境是真實的，他們就會按這個假定去行動，而這個假定的後果也會是真實的。舉個例，沒有人知道神是否真實存在，但無論是宗教建築還是宗教戰爭，都是人類主觀信念的真實後果。故無論種族是歷史建構還是真的有科學根據，既然種族已經存在，我們就不能避免談論。借用Mustafa Emirbayer以及Matthew Desmond兩位社會學家的框架，嘗試講講關於種族主義（racism）的幾個謬誤，或者有助將概念界定得更清楚：

第一個是「個人主義謬誤」：我們通常以為種族主義即是個人惡念，完全唯心；如果你心中沒有惡念，那你的言行當然也不能算歧視。根據這種邏輯，世上可以分成兩大派：一種是種族主義者，一種是清白無垢的「非種族主義者」。但種族問題其實已經滲透到我們生活的方方面面，影響日常習慣與社會結構，與個人根本很難區分。唯心論很容易將一切簡化成為個人問題，令人無視種族主義的結構問題。

第二個是「法律主義謬誤」：認為沒有歧視某些種族的法律，所以種族歧視不可能存在。以美國為例，現在美國當然早已廢除法律上的（de jure）蓄奴制，也沒有種族隔離，但不代表實際的（de facto）種族隔離不存在。其實即使沒有明文且帶種族歧視性質的法律，但文化偏見和歷史遺留下來的問題仍在。

第三個是「象徵主義謬誤」：例如說，奧巴馬都當總統了，黑人籃球員年薪千萬美元，譚德塞是大型國際組織領袖，何來歧視？其實這是邏輯謬誤，奧巴馬、勒邦占士和摩根費曼等有錢有影響力的黑人，與黑人的結構性貧窮和剝削同時存在。即使奧巴馬還是會受到種族歧視和攻擊。

第四個是「去歷史性謬誤」：以為過去已經過去，不會有至今仍未消除的影響。例如以前三K黨動不動就放火燒有色人種的房子，或者私刑處死黑人（也曾經試過處死華工）。現在像三K黨這種種族暴力被廣泛批判了，但黑人和白人在司法系統中待遇仍明顯有差別，白人警察殺死黑人脫罪的案件仍時有所聞。歷史模塑我們今日的生活模式，更加模塑了我們的思考模式。

第五個是「固定性謬誤」，也是我們不在這裏提出「種族歧視」定義的原因。「種族歧視」雖然有基本定義，但它的表現方式會隨地域時間改變，所以我們不可能永遠拿着一套標準來量度種族歧視。例如「現在的種族主義問題是否比10年前不嚴重」就未必是個好問題。

日常生活中「無心」的種族定型

我想很多人在外國居住或旅行都有這樣的經驗：晚上叫了一架的士，司機是黑人，你心裏安慰自己「黑人又不一定是壞人」、「可能這個黑人司機是好人」，但你同時用手機將車牌號碼偷偷傳給朋友，而且早一個街口下車，因為你不想司機知道你的住處。而且如果司機是白人或華人，你很可能不會這樣做。我們可以嘗試辯解說，不是我們要種族歧視黑人，只是黑人犯罪率真的高一點，電視上罪犯的形象也多是黑人，那麼怪得了誰呢？

又或者，我們想罵譚德塞將世衛變成中共獲取國際話語權的機器，想罵他貪污腐敗，明明中文世界裏有千千萬萬個形容詞可以用：「尸位素餐」、「貪墨成風」、「政以賄成」、「賣官販爵」——但偏偏我們會罵出一句「黑鬼」。先別說罵「黑鬼」其實罵不到重點，為什麼我們對其他種族的失職領袖又不會用上類似的種族歧視語？

與其界定什麼是種族歧視，其實檢討生活中我們因種族而產生的，對人的差別待遇與感受，或者更能令人理解種族主義的本質。黑人有「罪犯」、「不道德」的種族定型（racial stereotypes），所以我們見到黑人司機，也不管他是不是剛去捐肝救人，就先將他假定成「有可能打劫我」的暴力罪犯；見到譚德塞無能，明明可以罵他失德失職，但我們立刻拿種族框架來理解他的失敗。我們每一個人都生活在客觀的社會世界中，就算自問是個「好人」，自問不是種族主義者——一樣會在不經不覺間肯定或支持了種族主義的框架。正因如此，如果香港人有心走上國際舞台，就應該對種族議題有最基本的敏感度。

香港種族歷史不比歐美複雜 所以更加要學

歐美是殖民主義發源地，所以歐美國家既有比香港複雜的種族主義歷史，但同時也有香港所缺乏的，討論種族與種族主義的傳統。大部分美國中學及大學都有「種族及民族研究」的必修學分，無論什麼學系的學生都要了解基本的種族問題，因為種族歷史已滲透美國的制度與文化，故美國高等教育衡量「公民意識」的標準也包括了對種族問題的了解。

或者歐美的種族框架要經過不少修改才能搬過來香港或亞洲使用，然而香港並非沒有種族問題。無論是港英政府還是特區政府都刻意淡化種族問題，將香港包裝成一個種族單一的地方，結果就是香港人大部分都沒有用種族理解社會問題的意識。

下一集我們會討論為何在香港談論種族那麼艱難，並嘗試提出入手的初步框架。

文//陳婉容、趙雲

編輯//林曉慧

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