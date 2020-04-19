在大學教植物學：賴皮賴草荔枝草

那師兄解釋說：「沒什麼，只是想起『賴』這個字，奇怪它有雙重性格，像無間道那般能夠遊走於正反兩極的世界。你看，正面的有『信賴』、『依賴』、『托賴』，而反面則有『抵賴』、『撒賴』、『誣賴』等等！」這麼一說，大伙兒都被逗起興趣。

「師兄，剛翻看《說文解字》，『賴』的解釋是『贏也。從貝，剌聲。』本義為利益，但使用時，『賴』字除了表示得益、受益之外，也可表示依靠、憑藉。根據章太炎「賴，取也」，更可以表示獲取。另外又可指停留、逗留，就如『賴牀』。」一個女生分享她查找到的資料。有個俏皮的男生插嘴說：「廣州話『賴死唔走』就更貼切。」

那女生繼續說：「『賴』亦用來表示否認錯誤、推卸責任、不認賬，甚至表示無賴的作風和行為。」「就是嘛，『賴』字確實性格分裂。但賴皮是賴什麼『皮』呢？」那師兄追問。

賴皮從何來？

一個舊生橫空拋出一個推論：「估計『賴皮』源自人的劣行，猶如長有皮膚病的『癩皮狗』一樣招人厭惡，時間長了，就簡稱為『癩皮』，繼而成了『賴皮』！就像山東話的『拗』，通假作『牛』，然後衍生出『牛逼』和『牛B』。」

另一名男生又抒懷己見：「我是四代以上的北京人，我認為，這『賴皮』起源於『玩皮』，但玩皮多指兒童的一種行為，賴這裏指『耍賴』之意，故『賴皮』是特指『故意耍賴』的一種行為，專指那些知道不對但希望通過耍賴的行為得到目的做法！」

再有女生建議：「會是『臉皮』嗎？就是『面子』，佐證是『潑皮』，或是『厚面皮』。成語也有『死皮賴臉』。『賴皮』就是仗着厚面皮耍賴？」

這一連串的答案，各有千秋，連師兄也決定不了，大家唯有用繪文字相顧而笑。幸好有人解圍：「師兄為什麼想起『賴』字？」

那師兄舊生回答說：「無他，近期聽的新聞、讀的報章、看的電視公關節目，總碰到狡辯的言語、攬功推過的誇誇其談、甚至扭曲事實反咬提控的偽術邏輯……很自然便想起『賴皮』這詞語。」他這麼一說，引來群組內無限唏噓。

俏皮的舊生總會找來活潑的話題，他說網上有篇惹笑文章，提及「賴帳、耍賴、無賴、姓賴和賴皮的起源」，並說「古時候，賴國國民以國為姓，亡國後，有一賴氏家族逃到南方成為客家，沒想到當地官員胡亂搞些名堂向賴氏徵借糧錢，但到期還款時，官員竟然抵賴、不認帳，於是賴氏族人拿出官員借錢的借據和帳單向鄉紳父老展示，由此老百姓就將欠債不還的帳項稱為『賴帳』，又把官員企圖耍走賴氏族人的卑劣手段叫做『耍賴』。這消息傳到海外，連新聞記者也來採訪，於是官員慌張之下，就推搪說當地沒有賴氏族人，但被記者在路上攔截時，卻訛稱姓賴，需要進一步調查清楚才能回答，因此記者就報道官員『無賴』、『姓賴』的劣行。官員沒法，只好改姓賴，以圖混淆視聽，但賴氏族人被迫公告天下，指出這等官員只是外表名義上姓賴，而骨子裡與賴氏族人無關，所以後世形容這等官員為『賴皮』。」大伙兒看了，笑破肚皮，紛紛送LIKE。

繼續深造、轉念神學的舊生插嘴說：「聖經中也有一段賴皮的情節。」俏皮的舊生搶先回應：「有這回事？願聞其詳！」那神學生說：「《新約聖經》的〈馬太福音〉記載了一個屬於外邦的迦南婦人，她趁耶穌前往推羅、西頓時，纏着耶穌，隨着他邊走邊喊着說：『主啊，大衛的子孫，可憐我！我女兒被鬼附得甚苦。』耶穌卻一言不答。門徒進前來，求他說：『這婦人在我們後頭喊叫，請打發她走吧。』耶穌說：『我奉差遣，不過是到以色列家迷失的羊那裏去。』那婦人來拜他，說：『主啊，幫助我！』他回答說：『不好拿兒女的餅丟給狗喫。』婦人說：『主啊，不錯；但是狗也喫它主人桌子上掉下來的碎渣兒。』耶穌說：『婦人，你的信心是大的！照你所要的，給你成全了吧。』從那時候，她女兒就好了。」舊生們看了，紛紛送LIKE，那俏皮舊生再加一句：「母愛真偉大，願意厚着面皮，死纏爛打，她的信心救了她的女兒。」

外皮像荔枝的賴子草

舊生談論「賴皮」，我不便搭嘴，沒料竟傳來提問：「教授，有什麼說法嗎？」只好回應說：「『賴』字真靈活有趣，北方人談的『賴皮』似乎比較『淺薄』，但廣東話則『高深』到『賴天』、『賴地』、『賴生』、『賴死』……」俏皮舊生第一時間搶說：「對啊，『痾屎唔出（便秘）賴地硬！』大伙兒都亮出笑出眼淚的繪文字。那女生也接口說：「還有『賴貓』呢。」笑聲再上一層樓。四代北京人的舊生又加一句：「聽過『賴狗不上牆，累死抬狗人』嗎？這相等於粵語的『爛泥扶唔上壁』。」群組內笑聲炸了鍋，跟着就問：「教授，有『賴花』、『賴草』嗎？」「有啊，禾本科就有『賴草』（Leymus secalinus，亦即Aneurolepidium dasystachys）。也許是源自北方民族的習稱吧。另外唇科的荔枝草（Salvia plebeia），在野外不難見到，4、5月剛是花期，並沒有荔枝味；但它的葉面像荔枝果實外皮那般皺縮、凹凸不平，民間稱之為『賴子草』和『癩子草』，估計是搞植物的讀書人將之文雅地改成荔枝草。」我回答說。

群組在笑談中又轉到舉世的疫情，共同希望各國停止賴皮，擔當世界公民的責任和義務，救急扶危。

文//畢培曦 （胡秀英植物標本館）

圖//劉漢聲

編輯//劉家睿

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