留守好讀：人類自救 向森林學習

黃昏，我一個人走向山上密佈的樹林，山風順着峽谷，吹得大樹枝葉左搖右擺，拐個彎，往小路走，撥開蛛網、穿過枯藤，不覺已被重重森林包圍。這時，往布袋取出Exodus to a Hidden Valley一書來讀，感受城市人從來未經歷過的森林文字。

1950年代，美國傳教士Morse家庭，在緬北森林與傈僳族一起逃離共產政權，攀過喜瑪拉雅山的峰巒，像猴子攀高登崖，扶老攜幼，到瀑布頂，幾千呎群峰之上。這時年老的Robert Morse夫婦，已屆69歲，你想像到他們一生傳教，到老仍然用盡他們的身體、生命，走萬里的森林懸崖嗎？此書是他兒子Eugene Morse在一同奔向緬印邊界隱密山谷森林，尋建基督山村的年歲經歷，用如文學筆觸，描寫森林人和人之間的情和勇氣，信靠上帝的奇妙。

在森林學解難

森林，是我們陌生的經驗，想像不到的威脅。就像現在的微生物似隱形敵人可以襲擊我們身體，我們無從閃避。Morse當時面對的森林，充滿各種隱形危機，他的兒子遇見猛虎，手無寸鐵，如何求生？傈僳族遭受狂怒的大象衝擊，一腳就踩向他的身體，他如何閃避？原來可以扮虎叫，讓老虎誤會是同類。原來傈僳族出色獵手幸運地用腳踢向狂怒的大象的鼻口，避過一劫。

比着我們嬌生城市人，被困森林必死無疑。我們知道什麼植物可吃嗎？你懂打獵維生？急流捉魚？每天生活在荒野絕谷，Morse家庭和少數民族就有數不盡的難題。種了大幅的莊稼被十幾個足球場般大範圍的毛毛蟲吞盡怎辦？重病怎處理？什麼叫生存意志和解難能力？但人在絕處是可以想到好多求生智慧，截水捕魚、參天巨木可以築高架台去伐、Eugene兄弟的兒子用二戰美軍飛機殘骸零件，發明了水力發電機，供應森林電力、Morse和族人發現罕有菇類tsumu以物換物致富。

我們從沒想過學習最基本的森林知識，我們想法功利。傈僳族會剝開植物葉梗編織繩結背行李，我們不曉得。我們也不懂衣服的源頭是用植物纖維製造。我們見物即棄，濫用膠袋。現在我們要吃回自己的「嘔吐物」。魚吞吃我們丟的膠袋，水被發現有微塑膠。今場疫症，帶來世紀病毒，有多少是因為人不再重視與森林協同的能力？傈僳族人不殺大象，是知道大象發出的力量是可以為他們開出好多好路。你畀好路給大自然，大自然也會畀好路給你走。

患難見真情

疫症暴露人性的自私，全球搶物資，你死好過我死。但Hidden Valley的傈僳族不一樣，他們是寧願缺少也分享給別人。在茫茫找家園的旅程上，各人身心疲憊，強壯的一隊走在前，獵了鹿，是他們應得的份。但看見更大群的族人到了，捱餓和疲乏，覺得分薄分享熬好的鹿肉湯給每個家庭是義務，慷慨的分享是不計算，最後獵人只留下小小鹿骨給自己。書中不乏真情流露的情節。最後一幕Morse家庭要被緬政府拘捕和驅逐，Morse家庭和傈僳族共同生活幾十年，早已是親如家人，聽見Morse要被逐出，少數民族千里前仆後繼和他們話別，淚水湧下，情深不捨。曾經共患難生死，多少汗水一起將荒原變成緬北的世外桃源，建學校，教育民族子弟，生活簡單，但能有人世間的感情和愛，超越種族、時間、意識形態。

回歸神性

對於Morse家庭，看見少數民族日漸對神的信心，共同經歷巨大風暴禱告中得平安，全年種不出稻米，缺蛋白質食物，仍然度過生存危機。一次又一次不可能的神蹟奇事擺在他們面前，怎可能呢？只靠禱告，廣泛蟲災可以一夜消失、病疫治癒、邪鬼被驅、孩子被槍傷，碎骨使肺受壓一天得醫治。香港沈祖堯醫生感到科技醫學對世紀病毒的無能，他意識到人算什麼。現代社會認為人權力可操控萬物，實在是自欺。Exodus to a Hidden Valley告訴我們三樣人類自救的方法，向森林學習、關愛和回歸神性，世界可以永續。

文//李俊傑

編輯//林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao